-TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi'' KCK/TM ile ilgili davanın duruşmasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna, tutuklu 104 sanık ile aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 5 tutuksuz sanık katıldı. Sanıklara savunma için sırasıyla söz hakkı vermeyi sürdüren mahkeme, sanıkların Kürtçe savunma yapmaya başlaması üzerine mikrofonun sesinin kesilmesi talimatını verdi. Kapatılan DEP'in eski milletvekili tutuklu sanık Hatip Dicle, ''Bu yapılanlar kardeşliğe ve barışa hizmet etmiyor'' dedi. Sanık avukatları müvekkillerinin kısa süren Kürtçe savunmalarının, Türkçe çevirisini mahkemeye anlatarak, kayda geçirdi. -BİR SANIK SAVUNMASINI TÜRKÇE YAPTI- Sanıklardan DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, savunmasını Türkçe yaptı. Mahkemeye savcılık aşamasında verdiği savunmasını tekrarladığını anlatan Sarı, ''Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. PKK ve KCK ile bir ilgim yoktur'' dedi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Osman Baydemir de Kürtçe yaptığı savunmasında, ''Biz ne merhamet ne zulüm istiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz'' dedi. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, Baydemir'in Kürtçe savunmasını sürdürmesi üzerine mikrofonun sesinin kesilmesini istedi. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da kendisine sadece 45 saniye Kürtçe savunma için süre verilmesini istedi. Kürtçe konuşmaya başlayan Sadak'a izin verilmedi. Sanık avukatlarından Yusuf Alataş, bir ülkenin önemli bir nüfusunun kullandığı bir dilin bu şekilde hırpalanmasının doğru olmadığını savundu. -AVUKAT İNGİLİZCE KONUŞTU- Tahliyeye ilişkin söz alan sanık avukatlarından Şiyar Rişvanoğlu, İngilizce konuşmaya başladı. Mahkeme Başkanı Yılmaz, bu duruma müdahale ederek, avukatı uyardı. Rişvanoğlu, ''İngilizce birkaç kelimeye hiçbir yabancılaşma yaşamayan heyetin, artık dünya dilleri arasına girmiş, saygı duyulan bir dile bu kadar yabancılaşması trajiktir'' dedi. Avukat Meral Danış Beştaş da görülen söz konusu davayla ilgili olarak AB ülkelerinin büyükelçilerine, davanın haklılığını anlatmak amacıyla brifingler verildiğini, özel cd'ler hazırlandığını duyduklarını belirterek, bunun da davanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerine karşın sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.