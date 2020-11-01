Tutukluluğunun 3. yılında Osman Kavala için sosyal medya kampanyası düzenlendi

"Osman Kavala 3 yıldır tutuklu! Haksız ve hukuksuz bir biçimde bir hücrede tutuluyor. 36 aydır, onu neden hapsettiklerini bulmaya çalışıyorlar. Farklı farklı kurgularla ondan bir suçlu yaratmayı, türlü suçlarla onu yan yana getirmeyi denediler. Bu koca yalanı, sıradan bir gerçekmiş gibi durmaksızın önümüze sürmekten vazgeçmediler. Ama aradıkları suç bulunamadı, bulunamaz. Biz onun, hayal gücünü zorlayan iddianamelerdeki hiçbir suçla ilişkilendirilemeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Ona ve bu toplum için yaptıklarına kefiliz. Osman Kavala’nın ve sevdiklerinin adeta işkenceye maruz bırakıldığı, ulusal ve evrensel hukuk kurallarının ihlal edildiği, adalet ve insanlık değerlerinin çiğnendiği bu sürece defalarca itiraz ettik, itiraz etmeye de devam ediyoruz. Osman Kavala’nın tutukluğunun 3. yılında 3’er kişilik ses çıkarma gruplarıyla, bir kez daha Osman Kavala’yı serbest bırakın diyoruz. Günün koşulları nedeniyle buluşmanın, bir araya gelmenin zorluğunu da hesaba katarak 3. yıldan hareketle 3’er kişilik ses çıkarma grupları oluşturalım istedik. Her 3 kişilik grup, Osman Kavala’nın tutukluğunun 3. yılında kendi eylemini yaratsın / üretsin / paylaşsın diye düşündük. (Şiddete, kem söze yer yok, gerisi tamamen serbest!) Sizleri, ortaya çıkan tüm eylemleri, yansıtılabilecekleri haliyle, #OsmanKavalayaÖzgürlük hashtag’i ile 1 Kasım 2020 Pazar günü (veya bir iki gün öncesi sonrası) sosyal medyada paylaşmaya davet ediyoruz. Bazılarımız 3 kişilik bir yürüyüş, bazılarımız 3’e bölünmüş bir mektup, bazılarımız 3 nefeste şişirilip havaya bırakılan bir balon hayal ediyor. Bazılarımız bir tepeden 3 avaz yan yana bağırmayı, bazılarımız duvarlara sticker yapıştıracak 3 kişilik bir takımı, bazılarımız sadece yan yana durup fotoğraf çektiren bir üçlüyü hayal ediyor. Bazılarımız 3 kişilik gruplarını kurdu, bazılarımız takımı yeni oluşturuyor. Herkesi, çevresindekilerle, arkadaşlarıyla, tanıdıklarıyla 3 kişilik ses çıkarma grubunu kurmaya ya da var olan bir gruba katılmaya, sesimizi çoğaltmaya davet ediyoruz. Osman Kavala’nın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz!”

Kavala, Gezi olaylarını organize ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiş, tahliyesine karar verilmesine rağmen serbest bırakılmamıştı. İstanbul Başsavcılığı, hakkında “casusluk” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak” suçlamalarıyla iki ayrı dosya bulunduğunu gerekçe göstererek, Kavala hakkında yeniden tutuklama talebinde bulunmuştu. Kavala, "15 Temmuz darbe girişimi" dosyası kapsamında tekrar tutuklandı, ancak kısa süre sonra bu dosyadan da tahliyesine karar verilmişti. Savcılık ise, bu tahliye kararından hemen önce, bu kez Kavala’nın "casusluk" suçlamasından tutuklanmasını talep etmiş ve 15 Temmuz dosyasındaki iddiaları yeniden sıralamıştı. Kavala, bu suçtan da tutuklandığı için hakkındaki iki ayrı tahliye kararına rağmen özgürlüğüne kavuşamamıştı.

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