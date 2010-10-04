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Tutuklulara elektronik kelepçe

Adalet Bakanı Ergin, 'ABD’deki gibi tutuklulara elektronik kelepçeli denetim uygulanacak' dedi...

04 Ekim 2010 03:00

T24 - Ergenekon gibi tutukluluğun yıllarca sürdüğü davaların yoğun eleştiriler alması üzerine Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Bu konuda önemli bir yasa değişikliği hazırlıyoruz. Avrupa ve ABD’deki gibi tutuklulara elektronik kelepçeli denetim uygulanacak” dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin dün CNNTürk’te katıldığı Eğrisi Doğrusu programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Ceza İnfaz Yasası’nda yıl sonuna kadar değişikliğe gidileceğini belirten Ergin, elektronik kelepçe kullanılmasını da gündeme getirdi.


Yaklaşık 3 yıldır süren Ergenekon davası başta olmak üzere birçok davada tutukluluğun yıllarca sürmesi yoğun eleştiriler alıyordu. 1 Ekim’deki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında da Cumuhurbaşkanı Abdullah Gül, “Tutukluluk sureleri, fiili mahkumiyete dönmesin” uyarısını yapmıştı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin dün “Bu eleştirileri, dikkate alıyoruz. Önemli bir yasa değişikliği hazırlıyoruz” diyerek değişiklikleri söyledi.

Buna göre, ABD ve Avrupa’daki gibi tutuklulara elektronik kelepçeli denetim uygulanacak. Böylece ayak bileklerine takılan elektronik bilezikle zanlıların 24 saat boyunca nerede olduğu izlenecek. Zanlılar ihtiyaç olması halinde çağırılacak. Yeri bilindiği için kaçamayacak. Suçlular için hapis cezası yerine ceza süresi kadar okul, hastane, huzurevi gibi kamu kurumlarında çalışma uygulaması getirilecek. Açık cezaevlerine nakil kolaylaştırılacak. Elektronik kelepçe ve kamuda çalışma uygulamasının iyice dolan cezaevlerini de büyük ölçüde boşaltması bekleniyor.

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