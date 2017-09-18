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Tutukluk yapan tabancasını kontrol ederken kendini vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi Karatavuk Köyü'nde fındık işçisi 33 yaşındaki Saki Yağarcık, tutukluk yapan tabancasını kontrol ederken kazayla kendini vurarak yaralandı

18 Eylül 2017 15:41

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca İlçesi Karatavuk Köyü\'nde fındık işçisi 33 yaşındaki Saki Yağarcık, tutukluk yapan tabancasını kontrol ederken kazayla kendini vurarak yaralandı.
Şırnak\'tan fındık toplamak için Akçakoca\'ya gelen Saki Yağarcık\'ın, eğlence amacıyla havaya ateş ettiği tabancası tutukluk yaptı. Yağarcık\'ın, tutukluğu gidermek için kontrol ettiği tabanca ateş aldı. Sol eline isabet eden kurşunla yaralanan Yağarcık, çağrılan ambulansla  Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dah asonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yağarcık\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ruhastsız tabancaya el koyarken soruşturma başlattı.
 

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