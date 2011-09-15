-Tutuklu gazeteciye 2 gün cenaze izni İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv'deki aramalara ilişkin açılan dava kapsamında tutuklu olan gazeteci Şükrü Doğan Yurdakul'a, bu sabaha karşı hayatını kaybeden eşi Güngör Yurdakul'un Ankara'daki cenazesine katılabilmesi için yol süresi hariç 2 gün izin verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giden Yurdakul'un avukatı Hüseyin Ersöz tarafından mahkemeye sunulan cenazeye katılma izni talepli dilekçeyi değerlendiren İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yurdakul'a 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 116/2. maddesi çerçevesinde yol süresi hariç 2 gün izin verilmesine hükmetti. Kararda, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu olan Yurdakul'a, söz konusu madde gereğince, belirlenen bir dış güvenlik görevlisi de refakat edecek. Yurdakul'un avukatlarından Serkan Günel, mahkemenin bu konudaki talebin takdirini cezaevi yönetimine bıraktığını, Silivri Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin ise sağlık durumunu da dikkate alarak Doğan Yurdakul'un Ankara'ya uçakla gönderilmesini kararlaştırdığını ve bu yönde hazırlık yaptığını bildirdi. Günel, aileyle son yaptığı görüşmede Güngör Yurdakul'un cenazesinin cumartesi günü Ankara'da toprağa verilmesinin planlandığını kaydetti.