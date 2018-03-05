Tutuklu Yunan askerlerinin avukatları mahkemeye başvurdu

Edirne'de sınırı geçtikleri için yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerin avukatları, tutukluluğun kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına gelmiş ve Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına almıştı.

Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen Yunan askerleri ifade verdikleri savcılıktan, 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilerek tutuklanmışlardı.