Tutuklu yazarlar için müzisyenlere çağrı: Aslı ve Necmiye Hoca için çal

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu yayın danışma kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için başlatılan "Özgürlük Nöbeti” eylemi için müzisyenlere “özgürlüğe ses verme” çağrısında bulunuldu.

Aslı'nın Okurları ve Dostları tarafından hazırlanan çağrı metninde, müzisyenlere seslenilerek “Enstrümanlarınızla, notalarınızla, melodilerinizle haftanın pazartesi ve cuma günleri Bakırköy Kapalı Kadın Tutukevine bekliyoruz” denildi.

Çağrı metni şöyle:

"Muktedirin kendinden olmayanı, kendine benzetemeyeceğini düşündüğü herkesi yok etmeye çalıştığı günleri yaşıyoruz. 15 Kasım itibariyle tutuklu gazeteci ve yazar sayısı 144'tü. Neredeyse hiçbir veri birkaç saat bile güncel kalamıyor artık, şöyle ki bu çağrı metini hazırlarken bu sayının 145 olduğunu öğrendim.

"Akademisyenler, öğretmenler, gazeteciler vb. iş kolları emekçileri her an türlü gerekçelerle tutuklanıyor. Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, tüm tutuklu gazeteci ve yazarlar için müzisyenleri özgürlüğe ses vermeye çağırıyoruz.

"Enstrümanlarınızla, notalarınızla, melodilerinizle haftanın pazartesi ve cuma günleri Bakırköy Kapalı Kadın Tutukevine bekliyoruz.

*Son söz: Özgürlük hiçbir şeydir, özgürleşmek her şey.

*Bir Kez Daha

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