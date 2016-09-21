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Gündem

Tutuklu yazar Aslı Erdoğan’dan mektup var

"Kış, Büyük Türkiye Cezaevi'ne daha sert geliyor!.."

21 Eylül 2016 20:32

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan aracılığıyla bir mektup gönderdi.

Erdoğan, mektubunda “İlk yağmurlar… Kış geliyor. Cezaevine, Büyük Türkiye Cezaevi’ne, daha da sert geliyor. (Nurtopu gibi yepyeni cezaevlerimiz olacakmış, Allah sahibine bağışlasın!) Ama sizler sayesinde içimiz sımsıcak!” mesajını iletti.

Erdal Doğan’ın Twitter’da paylaştığı mektup şöyle:

 

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