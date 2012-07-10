Tutuklu vekillerin tahliye talebi kararı cuma gününe kaldı

Ergenekon davasının dünkü duruşmasında tahliye talepleri karara bağlanmadı. Mahkemenin cuma günü karar vermesi bekleniyor.

Ergenekon davasının 201. duruşmasında 3. yargı paketi düzenlemesinin ardından gelen tahliye talepleri için karar çıkmadı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüsnü Çalmuk’un dünkü duruşmada kararın çıkmayacağını açıklaması üzerine umutlar cuma gününe kaldı.

Ergenekon davasının dünkü duruşmasında eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in hastalığı döneminde acil müdahale ekibinden sorumlu olan eski Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Mustafa Bolkan ‘tanık’ sıfatıyla dinlendi.



Ecevit şoku



Ecevit’in 70 yaşında ve 55-60 kilo ağırlığında bir insan olduğu için acil durumda hangi sıvıyı vereceği konusunda kafasında soru işareti kaldığını ifade eden Bolkan, “Tedaviyi bilmiyorduk. Bize bilgi verilmedi. Hastanın durumunu bilmiyordum. O nedenle Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rengin Erdal ile görüşmeye gittim. Ecevit’in tedavisini ve hangi sıvıyı vermemiz gerektiğini sordum. Cevap vermedi. ‘Tedirgin olduysanız valilikten görev yazısı getireyim’ dedim. Başhekim, ‘Hasta sizin, bizi ilgilendirmez’ deyip odasını terk etti. Bunun üzerine şok yaşadım” diye konuştu.



‘Bilseydim evrakı yok etmezdim’



Tanık Bolkan, ifadelerinin devamında şunları söyledi: “İl Sağlık Müdürü’ne olayı anlattım. O da vali Bey’e anlattı. Sağlık Bakanı Osman Durmuş’a iletildi. ‘Bekleyin, ‘işlem yapmayın’ denildi. Sonra da Ecevit GATA ’ya sevk edildi. Bize, ekibi dağıtın dediler. Ekibi dağıttıktan sonra el yazısıyla yazdığım görevlendirme kâğıdını da yok ettim. Bizlere başbakan, cumhurbaşkanı için yapılan görevlendirmelerde yazılı talimat yapılmaz. Şimdiki aklım olsaydı, evrakı yok etmezdim. Devlet arşivlerine gönderirdim.” 3. yargı paketinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sanık avukatları geçen hafta tahliye taleplerinde bulundu, ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti şu ana kadar bunu karara bağlamadı.

Mahkeme Başkanı Çalmuk, geçen hafta, tahliye taleplerinin CMK 108. maddesi uyarınca en geç 30 günde bir yapılan tutukluluk incelemesi kapsamında ele alınacağını açıkladı. Dünkü duruşmada ise Çalmuk, tahliye kararının henüz çıkmayacağını açıkladı. Davada, gelecek cuma ise ‘ara karar’ günü. Mahkeme heyetinin ara kararında tahliye taleplerine ilişkin kararın açıklanması bekleniyor. Ancak mahkeme başkanın CMK 108. maddeye dayandırarak yaptığı açıklamadan, tahliye kararının 28 Temmuz’a kadar sürecek duruşmalardan birinde açıklanması da beklenebilir. En son tutukluluk hali incelemesi 28 Haziran 2012’de yapılmıştı.