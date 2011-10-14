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Tutuklu vekillerin maaşı emanet hesapta

Tanal’ın, tutuklu milletvekillerinin özlük haklarından olan maaşların verilmemesine ilişkin soru önergesi TBBM Başkanvekili Mehmet Sağlam yanıtladı.

14 Ekim 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA T24

TBMM Başkanlığı, tutuklu milletvekillerinin maaşlarının ‘emanet hesabında’ olduğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tutuklu milletvekillerinin özlük haklarından olan maaşların  verilmemesine ilişkin soru  önergesi TBBM Başkanvekili Mehmet Sağlam  yanıtladı.

TBMM Kanun ve Kararlar Müdürlüğü’nce kendisine verilen bilgilere yanıtında yer veren  Sağlam,  “1 2 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem milletvekili genel seçiminde milletvekili seçilen ve halen cezaevinde tutuklu bulunan milletvekillerinin ödenek ve yollukları tahakkuk ettirilmiş olup , ilgili milletvekillerinin anayasanın 81. Maddesi  gereğince yemin ederek göreve başlamalarında ödenmek üzere  emanet hesabında bekletilmektedir”.

 Sağlam, tutuklu milletvekillerinden müracaat edenlerin sağlık karnelerinin ilgili düzenleme çerçevesinde kendilerine verildiğin hatırlattı.

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