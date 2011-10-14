Tutuklu vekillerin maaşı emanet hesapta

HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA T24



TBMM Başkanlığı, tutuklu milletvekillerinin maaşlarının ‘emanet hesabında’ olduğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tutuklu milletvekillerinin özlük haklarından olan maaşların verilmemesine ilişkin soru önergesi TBBM Başkanvekili Mehmet Sağlam yanıtladı.

TBMM Kanun ve Kararlar Müdürlüğü’nce kendisine verilen bilgilere yanıtında yer veren Sağlam, “1 2 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem milletvekili genel seçiminde milletvekili seçilen ve halen cezaevinde tutuklu bulunan milletvekillerinin ödenek ve yollukları tahakkuk ettirilmiş olup , ilgili milletvekillerinin anayasanın 81. Maddesi gereğince yemin ederek göreve başlamalarında ödenmek üzere emanet hesabında bekletilmektedir”.

Sağlam, tutuklu milletvekillerinden müracaat edenlerin sağlık karnelerinin ilgili düzenleme çerçevesinde kendilerine verildiğin hatırlattı.