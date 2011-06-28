Tutuklu vekillere yemin etme yolu açılana kadar yemin etmeyeceğiz

T24- Meclis'teki yemin töreni öncesinde bugün iki toplantı yapan CHP'nin tutuklu vekillerin durumu konusundaki alacağı tavrı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladı. MYK ve grup toplantısının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, tutuklu vekillere Meclis'te yemin etme yolu açılana kadar yemin etmeyeceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yemin etmeyeceğiz’ açıklamasından sonra önemli gelişmeler yaşandı. Oktay Ekşi, tutuklu vekillerin serbest kalması için yarın kanun teklifi vereceğini açıkladı. CHP'den randevu talep eden AKP'li Cemil Çiçek ve Haluk İpek, yarın saat 11:00’de Kılıçdaroğlu ile görüşme konusunda anlaştı.





CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 15.00'te toplanacak Meclis Genel Kurulu öncesinde yaptığı açıklamada tutuklu vekillerin durumuyla ilgili partisinin aldığı kararı açıkladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:





Hepinize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu sabah MYK üyesi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Biraz once de yüce Meclis’te yeni yasama döneminin ilk grup toplantısını yaptık. MYK ve Meclis grubumuz, hukukun üstünlüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Partimiz 2002 yılında nasıl demokrasinin millet iradesinin savunucusu olarak, hakkında yargı kararı bulunduğu için milletvekili olamayacak Başbakan’ın yolunu nasıl açtıysa, bugün de hakkında hiçbir mahkumiyet kararı olmayan arkadaşlarımızın bizlerle aynı masaya oturmalarını istiyoruz.

CHP olarak biz milletvekili seçilmiş hiçbir arkadaşımız için ek bir ayrıcalık veya dokunulmazlık istemiyoruz. Yargılanmasınlar da demiyoruz. Af talebimiz de söz konusu değil. Biz mahkum olmamış, seçilme engeli bulunmayan, savcılıklardan, YSK'dan milletvekili olabilir diye belge almış, analarının ak sütü gibi temiz oylarla seçilmiş, mazbatalarını almış bütün arkadaşlarımızın yemin etme hakkının gasp edilmesine karşı çıkıyoruz.





Bizim bu duruşumuz milli iradeye saygının gereğidir. Önüne geleni üç satırlık mektupa tutuklayan, ancak tahliye için dokuz sayfa yazı yazan yargı anlayışına 'hayır' diyoruz. Hiç kimsenin adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesini istiyoruz. Yakın bir geçmişte demokrasi inancımız nedeniyle, hiçbir AKP yöneticisine veya AKP'liye başka bir aday bulamadınız mı diye sormadan, sayın Erdoğan'a milletvekili ve başbakanlık yolunu açanlar olarak, şimdi başka aday bulamadınız mı diyen Erdoğan'a soruyorum. Konuşan hangi Erdoğan? Milli iradeyi savunan Erdoğan mı? Yoksa milli iradeye karşı çıkan Erdoğan mı?

Demokrasiyi cumhuriyeti insan haklarını savunmayı, korumayı ilke edilmiş CHP'li milletvekilleri olarak, halkın seçtiği milletvekillerinin yemin etmesine izin vermeyenlerin parçası olmayacağız olamayız da. Bu anlayış ilke ve demokrasi inancıyla, yeminleri engellenen milletvekili arkadaşlarımıza, yemin yolu açılmadıkça biz CHP milletvekilleri de yemin etmeyeceğiz.



