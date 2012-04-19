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Tutuklu vekiller bayram sonrasına kaldı

Tutuklu vekillere ilişkin yapılan görüşmelerde TBMM Başkanı Çiçek'e bir öneri gelmemesi üzerine görüşmeler bayram sonrasına ertelendi

19 Nisan 2012 14:38

Tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmek için yapılan Cemil Çiçek - muhalefet zirvesinde, Çiçek'in önüne ortak bir öneri gelmedi. Partiler grup değerlendirmesi yapacak ve 23 Nisan’dan sonra tekrar biraraya gelinecek.
 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile muhalef partileri arasındaki tutuklu milletvekillerinin durumuna çözüm bulmak için yapılan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Toplantıya, CHP adına grup başkanvekili Emine Ülker Tarhan, MHP adına grup başkanvekili Mehmet Şandır ve BDP adına grup başkanvekilleri Hasip Kaplan ile Pervin Buldan katıldı.

Alınan bilgilere göre, Çiçek’in tutuklu vekilleri olan 3 muhalefet partisinden ortak öneri gelmesi beklentisi gerçekleşmedi ve çözüm için öneriler farklılık içerdi. Partiler kendi gruplarında değerlendirme yapacaklar ve 23 Nisan'dan sonra bir kez daha toplanılacak.

Çiçek-muhalefet zirvesinden alınan bilgilere göre CHP, önceki önerisini tekrarlayarak CMK’da değişiklik isterken, özel yetkili mahkemelerin de kalkmasını talep etti.

MHP, anayasanın 14 maddesindeki suçlar dışında tüm vekillerin bırakılmasını isterken, bu madde bölücülük suçlarını kapsadığı için, 'tutuklu milletvekili olamaz' ibaresini kanuna eklenmesini isteyen BDP’nin yaklaşımı ile farklılık gösterdi.

Bu noktada Çiçek’in ortak öneri talebinin karşılanmasında sıkıntı yaşanırken, görüşmelerde yer almayan AK Parti’den önerileri gördükten sonra açıklama yapılacağı kaydedildi.


23 Nisan'dan sonra yine


Partilerden açıklama gelmesinin beklendiği zirveye ilişkin Meclis Başkanlığı şu duyuruyu yaptı:

"...Toplantıda tutuklu milletvekillerinin durumu hukuki açıdan değerlendirildi. Grup başkanvekilleri konuya ilişkin görüşlerini ifade ettiler. Görüşmelerden sonra grup başkanvekillerinin kendi grupları ile değerlendirmeye yapma ihtiyaçları hasıl oldu. 23 Nisan’dan sonra tekrar bir araya gelip konu görüşülecektir.''

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