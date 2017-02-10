Tutuklu vekil Beştaş: Kötülük giderek sıradanlaşıyor…

Tutuklu HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevinden gönderdiği bir mesaj ile “milletvekillerinin yalanlarla cezaevlerine kapatılmasının radikal bir kötülük” olduğunu söylerken, “Bizler, hakikatleri ortaya koyduğumuz için içerideyiz” dedi.

Beştaş, “En yakın zamanda, dışarıda, ‘hayır’lı günlerde buluşacağımıza olan inancımla kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum” .

Beştaş’ın mesajı şöyle:

Bildiğiniz üzere ‘Anayasa Değişiklik Teklifinin’ Komisyon ve Genel Kurul aşamalarının tamamlanmasından hemen sonra cezaevine gönderildik. Türkiye’nin gelecek on yıllarını değiştirecek, belirleyecek güce sahip olan referandum sürecinde eş genel başkanlarımız ile birlikte on iki milletvekili farklı cezaevlerinde tutuluyoruz.

Milletvekillerinin büyük yalanlarla cezaevine kapatılması radikal bir kötülüktür. Ve kötülük giderek sıradanlaşıyor… Bizler, hakikatleri ortaya koyduğumuz için içerideyiz. Bizi cezaevine gönderenler ise sadece yalana dayanıyor. Tarihsel olarak da totaliterliğe geçiş, ilkesel olarak yalana dayanır. Totaliter rejim inşa edilmek istenirken, yalan üzerine kurulu bir siyaset bütün hızıyla devam ettirilmektedir. Yalan karşısındaki en büyük düşman ise hakikat ve hakikati savunmaktır.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte bir takım kanaatlerin oluşması, tartışılması ve farklı gerçeklerin çarpışmasına dair politik zemin yok edilmek isteniyor. Bu çarpışma biter ise sadece egemen ideoloji kalır. Egemen ideolojinin istediği tek şey ise egemene sınırsız itaattir. Oysa itaat çemberine değil, özgür düşünceye ihtiyaç var; ölüme değil, yaşama ihtiyaç var.

Bizler ister içerde olalım ister dışarda; değişmeyecek, asla tükenmeyecek tek hakikat insanlığa, insanın özgürlüğüne ve demokrasiye olan sevdamızdır, inancımızdır. Bu inançla barış ve demokrasinin inşa edileceği aydınlık günlerin çok yakın olduğunu biliyor ve ifade ediyorum. Zira bizler buna muktediriz; çünkü haklıyız! Tam da bu yüzden “hayır”larımızı çoğaltacak ve “hayır”larımızla barışı ve demokrasiyi inşa edeceğiz.

Unutulmasın ki şu an gecenin en karanlık yerindeysek eğer, aydınlık güneşli günlere o kadar yakınız. En yakın zamanda, dışarda, “hayır”lı günlerde buluşacağımıza olan inancımla kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum.