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Tutuklu ve hükümlülere alkol ve uyuşturucu programı

Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülere 1-6 seanstan oluşacak "Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı" hazırladı.

27 Şubat 2011 02:00



Hülya Karabağlı
T24-ANKARA

Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülere 1-6 seanstan oluşacak "Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı" hazırladı. Program yeniden suç işleme oranının azaltılmasını ve tedavide başarı oranının yükselmesini amaçlıyor. Ceza ve tutukevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı’nın 2008 yılında kapsamlı araştırmasında 15 bin kişinin uyuşturucuya bağlı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenmişti. Sayının yukarılara doğru tırmanması üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü psikologları tarafından kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturuldu.

Psiko-Sosyal Yardım Programları kapsamında konularına göre,  ‘Öfke Kontrol Programı’, ‘Salıverilme öncesi mahkûm gelişimi programı’, ‘İntihar ve kendine zarar vermeyi önleme konusunda personelde farkındalık yaratma programı’, ‘Alkol ve madde bağımlılığı programı’, ‘Özel gözetim ve denetim programı’ .

4 haftalık programlar 90 dakika ve 16 oturumdan oluşacak. Program, ‘Yeniden suç işleme oranının azaltılmasına yardımcı, madde kullanımının ve bununla ilgili ölümlerin azaltılması konusunda bilinç oluşturma ve etkin bir tedavi için başlangıç sağlamayı’ amaçlıyor.

16 seansta "bilgilendirme, farkındalığı arttırma ve yaşam becerilerini geliştirme" oturumları yapılacak.

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