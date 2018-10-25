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Spor

Tutuklu ve Hükümlüler Badminton Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL,(DHA) - Tutuklu ve Hükümlüler Türkiye Badminton Cumhuriyet Şampiyonası tamamlandı

25 Ekim 2018 20:44

İSTANBUL,(DHA) - Tutuklu ve Hükümlüler Türkiye Badminton Cumhuriyet Şampiyonası tamamlandı. Bu yıl Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu\'nda 7\'ncisi düzenlenen Tutuklu ve Hükümlüler Türkiye Badminton Cumhuriyet Şampiyonası sona erdi.
Şampiyonanın kapanış törenine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yrd. Yılmaz Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcı V. Musa Yücel, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter Hayati Kısacık katıldı. Ödül töreni öncesinde tutuklu ve hükümlülerin, gardiyanlar ile beraber hazırladığı canlı müzik performansları dinlenilirken, ardından ödüller sahiplerini buldu. Yapılan fotoğraf çekimiyle organizasyon sona erdi. 
Şampiyonada dereceye girenler şu şekilde:
1. Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
2. Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
3. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
3. Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

FOTOĞRAFLI

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