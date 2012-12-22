'Tutuklu ve hükümlü sayısı 3 ayda 121 bin 889'a yükseldi'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2002 sonunda toplam 59 bin 429 hükümlü ve tutuklu cezaevlerinde iken, bu sayının Eylül 2012 itibariyle 121 bin 889'a yükseldiğini söyledi.

Bakan Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesine verdiği cevapta; Şanlıurfa Cezaevi'nde Haziran 2011'de çıkan yangında 13 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, 5 yıl içinde cezaevlerinde 106 bin kişilik ek kapasite elde edileceğini ifade etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, CHP'li Oran'ın soru önergesine verdiği yanıtta 2002 sonunda toplam 59 bin 429 hükümlü ve tutuklu cezaevlerinde iken bu sayının Eylül 2012 itibariyle 121 bin 889'a yükseldiğini vurgulayarak, Adalet Bakanı Ergin, cezaevlerinin halen 140 bin kapasitesi olduğunu, bunun 18 Eylül 2012 itibariyle yüzde 87'sinin (89 bin 713 hükümlü, 32 bin 179 tutuklu) dolu olduğunu açıkladı. Ergin, halen 41 cezaevinin yapımının sürdüğünü, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 153 cezaevinin yapımının planlandığını böylece 106 bin 831 kişilik ek kapasite elde edileceğini de belirtti.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin kapasitesinin 150 kişi artırıldığını ve yangından sonra Şanlıurfa merkezinde iki cezaevi inşaatı için de ihaleye çıkıldığını ifade eden Ergin, Oran'ın 13 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği yangınla ilgili kimlerin sorumlu olduğuna ilişkin sorusuna ise "Kurumda çıkan yangın olayıyla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli ve idari soruşturmaların devam ettiği anlaşılmıştır" yanıtını verdi.

'Ülke açık cezaevinde döndü'

Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da, şunları söyledi: "AKP ile birlikte Türkiye ülke olarak bir açık cezaevine dönüştü. Rakamlar ortada işte, 2002 sonunda toplam 59 bin 429 hükümlü ve tutuklu cezaevlerinde iken bu sayı Eylül 2012 itibariyle yüzde 100 artarak 121 bin 889'a yükselmiş durumda. Bu sayıya yorum yapmaya gerek var mı? Ağzını açanı, hakkını arayanı, demokrasi isteyeni, parasız eğitim isteyeni, yurdunu koruyanı içeri tıkan bir AKP var karşımızda."

Korkunun ecele faydası olmadığını belirten Oran, sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP hangi taktiği uygularsa uygulasın artık halkımız gerçekleri görüyor. Bu karanlığı yıkıp güneşli günlere varmamıza az kaldı.Ayrıca, Urfa'da 13 tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirmesi üzerine önergeyi haziran ayında verip 'kimdir bunun failleri' diye sormuşuz, aradan tam 6 ay geçmiş gelen yanıt 'soruşturma sürüyor.'El insaf. O insanlar öldükleriyle mi kalacaklar, 6 ayda sınırı, yeri, zamanı belli bir ölüm olayının failleri nasıl ortaya çıkarılıp yargılanmamış olabilir! Gelişmiş demokrasilerde yargılama dahi yapılıp temyiz aşamasına geçilmiş olurdu bu süre içerisinde."