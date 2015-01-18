Tutuklu ve hükümlü sayısı 158 bine ulaştı

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı sürekli artış gösteriyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre hapishanede bulunanların sayısı 158 bir 537'e ulaştı. Aralık 2014- Ocak 2015 arası 2 bin kişi cezaevine girdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2015 Ocak ceza infaz kurumlarında 136 bin 443'ü hükümlü, 22 bin 94'ü tutuklu olmak üzere 158 bin 537 kişi bulunuyor. 2014 Ocak ayından infaz kurumlarında bulunanlarının sayısı 145 bin 615'iken bu sayısı 2014 Aralık'ta 156 bin 707'e yükseldi. 2014 Aralık'tan 2015 Ocak'a kadar geçen 1 aylık sürede ise ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısında bin 830 artış oldu.

2010’dan beri 37 bin artış gerçekleşti

CHA'da yer alan habere göre, 2010 yılında Türkiye'de bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 120 bin 814'ken, bu sayı 2011'de 128 bin 604'e, 2012'de 136 bin 2'ye, 2013'de ise 144 bin 178'e yükselmişti. Yıllara göre verilen rakamlara göre 2010'dan 2015'in ilk ayına kadar ise infaz kurumlarında bulunanların sayısında 37 bin 723 artış oldu.

Hırsızlık suçu ilk sırada

Yine 2015 Ocak ayı itibarı ile cezaevlerinde suç gruplarına göre en çok hırsızlar yer alıyor. Ceza infaz kurumlarında hırsızlıktan 33 bin 646, adam öldürmeden 27 bin 368, uyuşturucudan 27 bin 680, yaralamadan 18 bin 729, yağma veya gasptan 18 bin 570 ve cinsel suçlardan ise 12 bin 815 kişi bulunuyor.