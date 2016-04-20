Tutuklu ve hükümlü çocuklardan 23 Nisan etkinliği

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 96. yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, halı saha maçı, 23 Nisan temalı şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren çocuklara madalya ve ödül verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Emel Oturak’ın haberine göre, Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Başsavcıvekili Fatih Mehmet Öztürk, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Güneş Okur, Jandarma Tabur Komutanı Ferhat Ersoy, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temur ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yer alan kurumların müdürleri ile hükümlü ve tutuklu çocuklar katıldığı etkinlikte kurumdaki gençlere moral ve motivasyon sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kurum Müdürü Vural Temur, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz sevginin, kardeşliğin tohumlarının atıldığı bu güzel günden beklentimiz dünya geleceğinde hoşgörünün hakim olması, barış ve mutluluğun tesis edilmesidir" dedi.

Dereceye giren çocuklar ödüllendirildi

Sahne gösterileriyle başlayan etkinlikte şiir ve kompozisyonlar okundu, Anadolu halk oyunları gösterisi sunumu yapıldı. Etkinlikte 23 Nisan haftası kapsamında kurumda düzenlenen halı saha futbol turnuvası ile 23 Nisan temalı şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Halı saha turnuvasında üçüncü olan takıma ödülleri Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından, ikinci olan takıma Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ tarafından verilirken turnuvanın şampiyon takımı ise kupa ve madalyalarını Aliağa Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Başsavcıvekili Fatih Mehmet Öztürk'ten aldı. 23 Nisan temalı şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk tarafından verildi.