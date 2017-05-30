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Tutuklu Tuğgeneral Hakan Evrim görüntülerdeki selamı reddetti

"Öyle bir selam vermedim"

30 Mayıs 2017 10:49

15 Temmuz darbe  girişimi gecesi darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin dava sürüyor. 221 kişinin yargılandığı davada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, alıkonulması sırasında "Sizi kanaat önderimiz (Fetullah Gülen) ile görüştürebiliriz" dediği iddia edilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in ifadesi alındı. Evrim,  'FETÖ' imamı olduğu öne sürülen Kemal Batmaz ile selamlaştığı yönündeki görüntülerin  sorulması üzerine Batmaz'ı tanımadığını iddia ederek, "Öyle bir selam vermedim"  dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, 'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan  eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı  221 kişinin yargılandığı davanın altıncı celsesi, Ankara 17. Ağır Ceza  Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam ediyor.

Savunmasını yapan sanık Hakan Evrim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Akar'ı ikna edecek ekip içinde yer aldığının iddia edildiğini belirterek,  "Birbirini daha önceden tanıyan kişiler birbirini ikna edebilirler. Ben daha önce  Genelkurmay Başkanı ile hiç tanışmadım, aynı ortamda hiç bulunmadım. Dolayısıyla  kendisini ikna edebilecek TSK'daki en son kişiyim." savunmasını yaptı.

"Enterne edilip, telefonu elinden alınmış"

Sanık Evrim, Genelkurmay Başkanı Akar'ın Akıncı Üssü'ne geleceğini  duyduğunu, enterne edilerek 143. filo dışında tutulduğunu, cep telefonlarının eli  silahlı askerler tarafından alındığını, bu nedenle yaşananlardan haberdar  olmadığını iddia etti.

Üs komutanı olması nedeniyle eli silahlı askerler tarafından  Genelkurmay Başkanı Akar'ı karşılamasının istendiğini ileri süren Evrim, şunları  savundu:

"143. Filo'da olanlardan haberim olmadı, bu hareketin içinde olsam,  onu ikna edecek olsam, Genelkurmay Başkanı'nı bizzat ben karşılardım. Üs komutanı  olmam nedeniyle Genelkurmay Başkanı'nı karşılamam gerektiğini oradaki ekip bana  dikte ettirdi. Yanıma iki silahlı kişi vererek karargaha götürdüler. İçeri  girdiğimde Genelkurmay Başkanımızın birileriyle odada, rahat tavırla, emir komuta  zinciri içinde, saygı, sevgi içerisinde konuştuğunu gördüm. Komutan'a bakarak  'Hoşgeldiniz' diyerek, tek boş koltuk benim makam koltuğumdu, bu tek boştaki  koltuğu ekibin yanına doğru çektim. Makam telefonumun ve televizyon kablolarının  kesilmiş olduğunu fark ettim."

Hakan Evrim, odadakilerden sadece Akar, Akın Öztürk ve Kubilay  Selçuk'u tanıdığını, diğer kişilerin, Mehmet Dişli ve Ömer Faruk Harmancık  olduğunu sonradan öğrendiğini ileri sürerek, yapılan tüm konuşmaları dinlediğini,  olayları anlamaya çalıştığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı, Fetullah Gülen ile görüştürmeyi  teklif ettiği iddiasını kabul etmeyen Evrim, "Böyle bir cümle kesinlikle ağzımdan  çıkmamıştır. Ömrümde Fetullah Gülen'i ne aradım ne görüştüm ne de kendisini  telefonla arayabilecek birisini tanıyorum. Genelkurmay Başkanı'nın savcıya  verdiği ifadeler genellikle net ve kesindir. Bana suç isnat edilen bölümünde ise  'Hakan Evrim, 'Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz'  gibi bir şey söyledi' demiştir. İfadesinin son bölümünde kesin, net ifade  edememiştir. İfadede kesinlik yoktur." dedi.

Akar'ın, kendisini başka birisiyle karıştırmış olabileceğini öne süren  Evrim, "Şerefli bir TSK mensubuyum, tek dini önder olarak Peygamberimizi, milli  önder olarak da Atatürk'ü tanırım. Kutsal değerlere ihanet etmedim, asla terörist  değilim." iddiasında bulundu.

"Kemal Batmaz'ı tanımıyorum"

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, o gece güvenlik  kameralarınca kaydedilmiş görüntülerden elde edilen fotoğraflarını gösterdiği  Evrim, bir fotoğraftakinin kendisi olduğunu ancak diğerlerinin kendisini  "andırdığı"nı söyledi.

Mahkeme Başkanı Dik'in, "Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeki sivil  sanıklardan Kemal Batmaz'a 'sen kimsin' diye neden sormadın?" sorusuna, Evrim,  "Kendisini hiç tanımıyorum." karşılığını verdi.

Duruşma savcısı da Evrim'e 15 Temmuz gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nün  kameralarına yansıyan, Adil Öksüz'le darbeyi yöneten FETÖ'cü Kemal Batmaz ile  selamlaştığı yönündeki görüntüleri sordu. Savcının, görüntülerde Batmaz'a yönelik  cephe selamı verdiğinin gözüktüğünü ifade etmesi üzerine Evrim, "Ben öyle bir  selam vermedim. Ben gittiğimde bu video bana savcılık tarafından gösterilmedi.  Gösterilseydi vermediğimi söylerdim. Kendisine asla ve asla cephe selamı  vermedim." dedi.

 

"Yorum yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Darbe  girişiminde birçok acemilik ve mantıksızlıkların hem planlama hem icra safhasında  yapıldığını iddia ediyorsunuz. Bu acemilikler ve mantıksızlıkların darbenin FETÖ  lideri ve mensupları tarafından planlanması ve yine robotlaşmış mensupları  tarafından icra edilmesinin payı var mıdır sizce?" şeklindeki soruya Evrim, "Hiç  bilemeyeceğim bunu. Yorum yok." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı Dik'in, "Kim bu işin içindeydi? Bir tane rütbeli vardı  herhalde?" sorusuna karşılık da Evrim, kendisini esir alan silahlılar olduğunu  ancak rütbeleri bulunmadığını iddia etti.

Avukat Aydın, "Dinlenen sanık Akın Öztürk, mantıksız, tutarsız,  acemice hazırlandığı iddia edilen darbeyi son ana kadar devam ettirmeye yönelik  kararlı olduğunuzu söyledi. Bu şekilde kendi beyanınıza göre mantıksız, tutarsız,  bu ülkeye komplo mahiyetinde olan bir darbeye neden son ana kadar, hatta sabaha  kadar katılma konusunda kararlılık gösterdiniz?" sorusu üzerine de Evrim, Akın  Öztürk'ün söylediğinden böyle bir şey anlamadığını belirtti.

Bunun üzerine böyle bir şey söyleyip söylemediği Akın Öztürk'e  soruldu. Öztürk, Hakan Evrim'i o gece gördüğünü ancak Karargahın önünde mi başka  bir yerde mi görüp görmediğini hatırlamadığını iddia etti.

Avukat Hüseyin Aydın'ın, "İddianıza göre o gece planlama safhasında  Ankara'nın başarısız olmasının önünün açıldığını ifade ettiniz. O gece Ankara'da  TBMM, Türksat, Emniyet Özel Harekat, Cumhurbaşkanlığı gibi kamu kurumları  bombalanmış, 150 şehidimiz var Ankara'da, bin 500 tane de gazimiz var. Ankara'nın  önünün açılması için başka ne tür cinayetler, nerelerin daha bombalanması  gerekiyordu size göre. Kaç kişinin daha şehit olması gerekiyordu?" sorusu üzerine  Evrim, soruyu anlamadığını öne sürdü. Aydın da "Siz benim sorularımı anlamamakta  ısrar ediyorsunuz. Ben tekrar sormayacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın avukatından Evrim'e: Sizin seviyeniz yerlerde

Aydın'ın, darbe yapma, planlamanın TSK'nın görevleri arasında olup  olmadığını sormasına karşılık Evrim, 1980 darbesinden sonra TSK bünyesindeki  herkesin "Kesinlikle bu ülkede bir daha darbe olmaz." düşüncesinde olduğunu iddia  etti.

"Darbe emrinin tebliğ edilmesinden bahsettiniz. Böyle bir teamül var  mı?" diye soran Aydın'a Evrim, böyle bir şeyden bahsetmediğini savundu. Avukat  Aydın da "Bahsettiniz. 'Bana tebliğ edilmedi' dediniz. Tebliğ, tebellüğ belgesi  olması gerektiğini söylediniz. Siz söylediğiniz yalanları aklınızda  tutamıyorsunuz. Yalan söyleyince aklınızda tutamazsınız." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Dik'in, "sanığın cevap verip vermemekte serbest  olduğunu, susma hakkını da kullanabileceği"ni hatırlatması üzerine sanık Evrim,  "Eğer doğru dinleselerdi anlaşılırdı." dedi. Avukat Aydın ise "Sizi doğru  dinledik. Sürekli yalan söylediğiniz için ne söylediğinizin farkında değilsiniz."  şeklinde karşılık verdi. Evrim'in "seviyenin düştüğü" ifadesini kullanması  üzerine ise Aydın da "Siz bir Fetullahçı olarak bana seviye tavsiyesinde  bulunamazsınız. Sizin seviyeniz yerlerde." diye konuştu.

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