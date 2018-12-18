Tutuklu trans Diren Coşkun, tahliye edildi

17 aydır tutuklu olan trans kadın Diren Coşkun tahliye edildi.

ETHA’nın haberine göre,Tekirdağ 2 No’lu Hapishanesi’nde tutuklu olan trans kadın Diren Coşkun 17 aylık tutukluğun ardından tahliye edildi.

Coşkun, 14 Ağustos Diyarbakır Adliyesi’ne e-devlet şifresi almaya gittiğinde kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesi ile tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Keskesor LGBT Oluşumu aktivisti olan Coşkun’un, cinsiyet kimliğini görmezden gelen Diyarbakır D Tipi Hapishane yönetimi tarafından erkeklerin bulunduğu koğuşa konulmuştu. Coşkun’un bu durumu karşı çıkması üzerine tek kişilik hücreye alınmıştı.

Ardından Tekirdağ 2 No’lu F Tİpi Hapishanesi’ne nakledilen Coşkun, ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı ölüm orucuna başlamıştı. Coşkun, hapishane yönetimin tedavi hakkını kullanabilmesi için adım atması üzerine ölüm orucuna ara vermişti.