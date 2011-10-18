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Dünya

Tutuklu takası tamamlandı TEL AVİV (A.A)

18 Ekim 2011 18:50

-Tutuklu takası tamamlandı TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - İsrailli uzman çavuş Gilad Şalit, helikopterle geldiği İsrail'in askeri hava üssü Tel Nof'ta, ilk kez ailesiyle bir araya geldi. Şalit'i havalimanında, helikopterin indiği yerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. Netanyahu'ya selam duran Şalit, Başbakan'la kucaklaşmasının ardından, babası Noam Şalit ile kucaklaştı. Netanyahu, Şalit'e "Merhaba Gilad, İsrail devletine hoşgeldin. Seni evde görmek güzel" dedi. Şalit, hava üssündeki törenin başlamasından önce anne ve babası Noam ve Aviva Şalit'in yanı sıra aynı yerde kendisini bekleyen kardeşi Yoel ve dedesiyle özel bir odada bir araya geldi. Tel Nof'taki karşılama töreninde konuşma yapan İsrail Başbakanı, mutluluk ve acının aynı anda yaşandığını belirtti. Görevlerinden birinin, tutsak askerin sağ  salim geri döndürülmesi olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bugün bu görev tamamlanmıştır" dedi. Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğü, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma uyarınca, Şalit'in serbest bırakılması anlaşmasının ilk bölümünün tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, serbest bırakılması öngörülen 477 Filistinli tutuklunun tümünün Ramallah yakınındaki Ofer cezaevi, Gazze ile yakın Kerem Şalom geçişi ile Batı Şeria'da, İsrail ve Mısır'da salıverildiğini bildirdi. Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç'ın tutukluların transferine yardımcı olduğu da kaydedildi.

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