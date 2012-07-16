Tutuklu subaylar YAŞ'ta emekli mi edilecek?

Balyoz davasında mahkeme tutuklu subayların tahliye talebini reddetti. 6 Ağustos’ta duruşması görülecek olan Balyoz davasında, tahliyeler gelseydi bile Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) çalışmalarında çıkacak kriz açısından sonuç değişmeyecekti. Çünkü, TSK mevzuatına göre “tutuklananlar” terfi edemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) halen orgeneral, korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral ve tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam 68 muvazzaf subayı tutuklu. Bunlardan 40’ının durumu, YAŞ’ta ele alınacak. 2010 ve 2011 yıllarındaki uygulama gibi tutukluların görev süresinin uzatılması yönündeki formül ise TSK’nin “kadro yapısını” zorluyor. Toplam 47 uzatma kadrosu bulunan TSK, ya “Balyoz” sanıklarından emekli edecek ya da TSK’de halen görevde bulunan ve sicili itibarıyla uzatma alması gereken isimleri emekliye ayıracak.

Barkın Şık'ın Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; Balyoz, Andıç ve 28 Şubat soruşturması nedeniyle tutuklanan ya da haklarında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf general-amiral sayısı 68’e ulaştı. Halen iki orgeneral, 14 korgeneral/koramiral, 23 tümgeneral/tümamiral ve 29 tuğgeneral/tuğamiral tutuklu bulunuyor.



Emekli edilebilirler



Tutuklu 68 general ve amiralden 19’unun rütbe bekleme süresi bu yıl doluyor. Geriye kalan 21 kişi ise 2010 ve 2011 yıllarındaki Ağustos ayı şûralarında uzatma aldı. Böylece, şûrada durumu görüşülecek general/amiral sayısı 40’a yükseldi.

40 general/amiralin terfisi tutuklandıkları için mevzuat yüzünden mümkün görünmüyor. TSK’de “tutuklananlar” veya “açığa alınanlar” terfi şansını yasal olarak yitiriyor. TSK ve hükümet, 2010 ve 2011 yıllarındaki şûralarda, tutukluların görev sürelerinin uzatılması yönünde formül uyguladı. 2010 ve 2011 yılındaki şûralarda temdit alan 21 isime, bu sene 4 yıllık görev süresi sona erecek 2008 terfili 19 ismin daha katılması üzerine sayı toplam 40’a yükselecek. Ancak bu durumda, toplam 47 uzatma kadrosu bulunan TSK’nin, 40 kadrosu doğrudan tutuklular yüzünden doluyor. Bu yüzden, ya davalarda yargılanan generaller emekli edilecek ya da TSK’de halen görev yapan yalnızca 7 general/amiral uzatma alacak. Sıkıntının aşılabilmesi için şûraya kadar yasal düzenleme yapılması yönündeki beklenti ise TBMM’nin kapanması nedeniyle suya düştü.



Orgeneralliğe bir kişi yükselecek



Şûrada, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında değişiklik olmayacak. Emekliye ayrılacak tek orgeneral, Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner olacak. Bu yüzden Kara Kuvvetleri’nde korgenerallikten orgeneralliğe yalnızca bir isim yükselecek. Deniz Kuvvetleri’nde ise tuğamiral rütbesinden tümamiralliğe yükselecek isim neredeyse kalmadı.

Balyoz, Andıç ve 28 Şubat soruşturmalarından tutuklu bulunan ve durumu şûrada ele alınacak 40 isim şöyle:

10 Korgeneral ve Koramiral: Korkut Özarslan (2007), Yurdaer Olcan (2008), Nejat Bek (2006), Mehmet Otuzbiroğlu (2006), Kadir Sağdıç (2008), Korcan Polatsü (2006), Ziya Güler (2006), Mehmet Eröz (2008), İsmail Hakkı Pekin (2006), Tevfik Özkılıç (2008).

14 Tümgeneral ve Tümamiral: Güngör Kurubaş (2008), Gürbüz Kaya (2006), Halil Helvacıoğlu (2006), Erdal Bektaş (2005), Ahmet Yavuz (2005), İhsan Balabanlı (2006), Abdullah Dalay (2006), Fehmi Canan (2008), Bekir Memiş (2008), Mücahit Şişlioğlu (2007), Fikret Güneş(2008), Beyazıt Karataş (2007), Berkay Turgut (2007), Cem Gürdeniz (2008).

16 Tuğgeneral ve Tuğamiral: Kasım Erdem (2006), Ali Aydın (2005), Gökhan Gökay (2008), Ömer Mimiroğlu (2008), Abdullah Gavremoğlu (2006), Ahmet Türkmen (2006), Turgay Erdağ (2008), Fatih İlgar (2008), Aziz Çakmak (2008), Levent Erkek (2008), Mustafa İlhan (2007),Okan Kırçiçek (2008), İsmail Taylan (2007), Lokman Ekinci (2008), Hakan Eraydın (2007), Mehmet Ali Yıldırım (2006).

2008 yılında terfi edenler ilk kez şûraya girecek. Daha önceki yıllarda terfi edenler ise 2011 ve 2010 yıllarında uzatma aldılar.