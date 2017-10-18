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Tutuklu savcı, 'ByLock' üzerinden 165 günde 43 kez konuşmuş

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Salih Çokal'ın, 165 günde 43 kez 'ByLock' üzerinden görüşme yaptığı iddia edildi

18 Ekim 2017 18:26

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Salih Çokal\'ın, 165 günde 43 kez \'ByLock\' üzerinden görüşme yaptığı iddia edildi.
Samsun\'un Bafra İlçesi\'nde, cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Çokal, Trabzon\'a savcı olarak atandıktan sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Çokal, nöbetçi mahkeme tarafından \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Çokal\'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Eski savcının, İzmir, Manisa ve Balıkesir\'de cep telefonundaki örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'a girişi yaptığı ve 165 günde, 43 kez görüşme yaptığı tespit edildi. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Çokal, \"Ben 23 yıllık savcıyım. Adliyenin korosundayım. İnternet üzerinden müzik indirdim. Ben, \'ByLock\' indirmedim ve yüklemedim\" dedi. Mahkeme heyeti, ifadesinin ardından sanık Çokal\'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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