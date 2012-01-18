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Tutuklu sanık Tuncel, tahliye edildi TEKİRDAĞ (A.A)

18 Ocak 2012 00:42

-Tutuklu sanık Tuncel, tahliye edildi TEKİRDAĞ (A.A) - 17.01.2012 - Tekirdağ F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından Erhan Tuncel tahliye edildi. Tuncel, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra jandarmaya ait araçla çıkarıldı. Bu arada, cezaevi önünde Tuncel'in çıkışını çok sayıda medya mensubu izledi. Cezaevi aracıyla tahliye işlemleri için Tekirdağ İnfaz Kurumları Kampüsü'ne getirilen Tuncel, buradan Muratlı Askerlik Şubesine götürüldü.

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