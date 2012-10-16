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Tutuklu profesör cenaze izni aldı ama gece evde kalmasına onay verilmedi!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Prof. Hilmioğlu'nun 'kaçma şüphesi' bulunduğundan geceyi Sincan Cezaevi'nde geçirmesine karar verdi

16 Ekim 2012 12:16

Ergenekon davası kapsamında 4 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan kanser hastası eski Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, trafik kazasında ölen oğlunun cenazesi 4 gün izin aldı. Ancak, tutuklu bir uyuşturucu kaçakçısının kardeşinin vefatından sonra gönderildiği evden kaçarak kayıplara karışmasının ardından Hilmioğlu ailesinin yanına gitmesine izin verilmedi.

Özel halk otobüsüne arkadan çarpan Prof. Hilmioğlu'nun oğlu Emir Hilmioğlu'nun (21) cenazesi Ankara'da düzenlendi. Cenazeye katılmak için tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ankara'ya getirilen Hilmioğlu'na "ev izni" çıkmadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın genelgelerini işaret ederek Hilmioğlu'nun "kaçma şüphesi" bulunduğundan geceyi Sincan Cezaevi'nde geçirmesine karar verdi.

Hilmioğlu ve beraberindeki biri rütbeli 4 jandarma görevlisi uçakla Ankara’ya geldi. Birlik Mahallesi’ndeki evine gelen Hilmioğlu, jandarmaların uyarması üzerine 1 saat sonra evden çıkartıldı. Sincan Cezaevi’ne götürülecek olan Hilmioğlu kapıdan çıktıktan sonra fenalaştı. Hilmioğlu, getirilen ambulansta kontrol edildikten sonra Sincan Cezaevi’ne götürüldü. Acı içindeki eşi ve diğer oğlunu teselli bile edemeden cezaevine götürülen Hilmioğlu, sabah 06.00 sıralarında yeniden evine getirildi.


Adalet Bakanlığı ve HSYK'dan uygulama değişikliği


Silivri Cezaevi’nde yatan bir uyuşturucu suçlusunun cenaze izni sırasında evin camından kaçması Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın uygulamalarını değiştirmesine neden oldu.

Halen firari durumda olan ve İstanbul'da 1 yıl önce Baybaşin grubuna yönelik uyuşturucu operasyonunda 281 kilogram kokainle yakalanan "uyuşturucu baronu" olarak da bilinen Mehmet Sait Özmen'in cezaevinden kardeşinin cenazesi için çıktıktan sonra kaçması uygulamanın değiştirilmesine yol açtı.

Özmen, İstanbul Bahçelievler'deki evin penceresinden "jandarmaların uyumasını fırsat bilip" kaçmıştı. Açılan soruşturma kapsamında 2 astsubay, 2 uzman çavuş ile 5 er tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı ve HSYK, yaşanan bu olay üzerine "yüksek güvenlik imkanı olmadığı hallerde", cenaze izni çin çıkanların gece evlerinde değil cezaevinde kalması yönünde karar aldı.


Doğan Yurdakul da geceyi cezaevine geçirmişti


Odatv davasından tutuklanan gazeteci Doğan Yurdakul da eşinin vefat etmesi üzerine izin almış, ancak geceyi cezaevinde geçirmişti.

Ergenekon davası sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez de oğlunun ölüm haberinin ardından izin almış, ancak cenazeye yetişememişti. CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal da annesinin cenazesi için izinle almıştı.

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