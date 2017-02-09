Tutuklu polisten hâkime 'FETÖ' suçlaması: Gizlenmek amacıyla taraflı davranacağınız duyumu aldım

15 Temmuz darbe girişiminin ardında 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Gebze Emniyet Müdür Yardımcısı Süleymaz Kaçmaz, mahkeme hâkimine "Ben sizin 2 çocuğunuzun FETÖ tabir edilen yapının dershanelerine gittiği şeklinde duyum aldım. Sizin kendinizi gizlemek için bu duruşmada taraflı davranacağınızın duyumunu aldım. Hakimliğinizin reddini talep ediyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kaçmaz'ın Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. ByLock kullandığı öne sürülen ve ev aramasında "Gül Sultan Yamanlar Çocuk Korosu kasetleri" ve "2 sayfa Zaman gazetesi" bulunması gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıkan Süleyman Kaçmaz, "ByLock kullandığım suçlamasıyla hazırlanmış MİT raporunu yeterince inceleyemedim. MİT'in raporunda bu talimatın başsavcılığın talimatıyla geldiği açık. İstihbarı amaçlı toplanan raporların bir dava dosyasında yer alması Anayasa'nın ek 1 maddesi uyarınca aykırı. O rapor duruşmada kullanılmaz" diyerek delillerin yeterli toplanmasını ve savunma yapmak için ek süre talep etti.

Süleyman Kaçmaz, mahkeme hakimi Yılmaz Boyraz'a, "Davanın SEGBİS ile kayda alınmasını istiyorum. Çünkü söylediklerimin tamamının tutanağa geçmeyeceğinden endişeliyim. En azından konuştuğum ve kayda geçen şeylerin tutanağının mahkeme esnasında bir ekrandan bana izletilmesini istiyorum. Ben sizin 2 çocuğunuzun FETÖ tabir edilen yapının dershanelerine gittiği şeklinde duyum aldım. Sizin kendinizi gizlemek için bu duruşmada taraflı davranacağınızın duyumunu aldım. Hakimliğinizin reddini talep ediyorum" diye konuştu.



Sanık avukatı Murat Yılmaz da tüm mahkeme heyetinin reddini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın SEGBİS talebini redderek, reddi hakim talebiyle ilgili karar verme yetkisinin Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Nisan tarihine erteledi.