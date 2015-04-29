Tutuklu polislerin avukatları AYM'ye gidiyor

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 62 tutuklu polisin avukatları, 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atanan yeni hakimin tahliye kararını yok hükmünde sayılmasıyla ilgili olarak, tahliye kararının uygulanması için AYM'ye başvuracaklarını açıkladı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan kararı değerlendiren tutuklu polislerin avukatlarından Ömer Turanlı, "32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeni bir hakimin tayin edildiği, tahliye kararlarının ortadan kaldırılmasına, yok sayılmasına yönelik kararlar verildiği tarafımıza iletildi. Bunun üzerine 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gittik. Bir karar verildiğini, ama şu an kesin bir şey olmadığını, kararın yazıldığını bana ve meslektaşlarıma ilettiler" dedi.

Eğer 32. Asliye Ceza Mahkemesi kararının batıl ve kesinlikle hukuka aykırı olduğunu söyleyen Turanlı, mahkemelerde hakimlerin değişebileceğini, ancak verilen kararların bu şekilde değişemeyeceğini vurgulayarak, "Verilen bu karar ancak bir üst mahkemenin kararıyla bozulabilir. Aynı mahkeme farklı bir hakimle bu kararın kaldırılmasına yönelik bir karar ihdas ederse, bunun adı kaos olur, karmaşa olur..." dedi.

250’şer bin TL tazminat talebinde bulunulacak

Anayasa Mahkemesi’ne yarın başvurup tahliye talebinde bulunacaklarını dile getiren Turanlı, bu kararı geciktiren kişilerle ilgili olarak da, her biri için ayrı ayrı 250’şer bin TL tazminat talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Turanlı, Anayasa Mahkemesi’nden de net cevap alamamaları durumunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceklerini belirtti.