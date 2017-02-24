Tutuklu piyanist Dengin Ceyhan için tahliye kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan piyanist Dengin Ceyhan için tahliye kararı verildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Ceyhan, savcılığın itirazı üzerine tahliye edildi.

Geçen 14 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evinde gözaltına alınan piyanist Dengin Ceyhan, sekiz günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanmıştı.

Genç piyanist, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmış, Soma katliamında yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliğine katılmış, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere de destek vermişti.

Fazıl Say, çağrı yapmıştı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Erdoğan’a "hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklanan 1992 doğumlu genç piyanist Dengin Ceyhan’la ilgili sosyal medya hesabından şu çağrıyı yapmıştı:

"Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. Şöyle diyor gerçekler: Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin."