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Tutuklu öğrenciler Kılıç ve Nayır’ın duruşması bugün

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 6 aralık 2009’da yapılan bir gösteri sırasında gözaltına alınan ve üniversite öğrencileri Baran Nayır ve Ali Deniz Kılı&ccedi

20 Aralık 2011 02:00



T24 - İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 6 aralık 2009’da yapılan bir gösteri sırasında gözaltına alınan ve 2 yıldır tutuklu yargılanan SDP üyesi üniversite öğrencileri Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın 6. duruşması bugün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

Özgür Mumcu'nun Radikal'de "Neden?" başlığıyla yayımlanan  (19 Aralık 2011) yazısı için tıklayın..




Evrensel gazetesinde yer alan habere göre; polis müdahalesi nedeniyle daha başlamadan sona eren bir gösteriye katıldıkları için ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Nayır ve Kılıç’ın temmuz ayında görülen son duruşmalarında da kendilerini gözaltına alan polislerin tanık olarak mahkemeye getirilememesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Aynı davadan yargılanan tüm sanıklar tahliye edilmesine rağmen Nayır ve Kılıç’ın tutukluluğu devam ediyor. Geçen iki yıllık süre boyunca üniversitelerine devam edemeyen iki gençten Ali deniz tek böbrekle yaşam mücadelesi verirken, Baran Nayır’ın kalp rahatsızlığı bulunuyor. Bugün saat 10.00’da Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde görülecek duruşma sırasında Nayır ve Kılıç’ın arkadaşları da adliye önünde arkadaşlarına destek verecek.


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