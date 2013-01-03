Tutuklu öğrenciler: Ana dilde, parasız eğitim hakkını savunduğumuz için tutukluyuz

Altı üniversite öğrencisi, hapisteki koşullarını, kendilerini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi heyetine anlattı. Raporda, öğrenciler CHP'li heyete cezaevindeki yemeklerin çok yağlı ve kötü olduğunu, ders çalışma koşullarının olmadığını ve keyfi cezalandırmalar yapıldığını söylediler.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Gençlik kolları Başkanı Emre Doğan, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sincan Cezaevi'yle ilgili bir rapor hazırladı. Rapordan satırbaşları şöyle:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 4. sınıf öğrencisi Ertan Sinan Şahin, Evine yapılan baskınla 13 Kasım 2012'de gözaltına alındı, dört gün sonra tutuklandı. Ankara Demokratik Haklar Derneği'nde, illegal MKP'ye yasal şekilde üye olduğu iddia edildi, üyelik formunda imzası bile yok.



'Hapishanede yatmak parayla'

Hakkındaki "delillerden" birinin, kız arkadaşına yolladığı mesajlar olduğunu söyleyen Şahin, raporda şunları ifade ediyor:

"Parasız, bilimsel, ana dilinde eğitim hakkını her zaman savundum. Arkadaşlarıma haklarını istedikleri için soruşturma açıldığında, arkadaşlarım haklarını istedikleri için tutuklandığında buna karşı çıktım; basın açıklamalarına katıldım. Roboski'de insanlar katledildiğinde, ODTÜ Öğrenci Toplulukları Mail Grubu'na mail atıp eylem çağrısında bulunan da bendim ve o eyleme katıldım. Tutuklanmamın esas gerekçesi de bu."

"Hapishanede yatmak parayla eğer paranız varsa yiyeceklerinizi saklayacağınız buzdolabına ve dünyayla iletişim kurabileceğiniz televizyona sahip olabilirsiniz. Ben bunlar için yaklaşık 2 bin 500 lira harcama yapmak zorunda kaldım."

34 yaşındaki Ahmet Kerim Gültekin ise antropoloji doktoru ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde dışarıdan ders veriyordu. O da Ankara Demokratik Haklar Derneği'nde MKP örgüt üyeliği imzalı başvuru formu bulunduğu gerekçesiyle 17 Aralık 2012'de tutuklandı.

Doktorası sırasında Dersim, Mazgirt ve Hozat üzerine çalışma yapan Gültekin, konuşmacı olarak katıldığı "Demokratik Halkçı Yerel Yönetimler" başlıklı sempozyum ve aynı adla basılan kitabının örgüt üyeliğine delil olarak gösterildiğini söyledi.

Gültekin, cezaevinde İMC, YolTV, Hayat Tv gibi muhalif kanallara izin verilmediğinden de şikayetçi.

"Tutuklanınca, tutuklanma korkusu bitti"

22 yaşındaki Cem Kağan Gürbüz Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi. şahin ve Gültekin gibi Ankara Demokratik Haklar Derneği'nde örgüt üyeliği formu bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

23 yaşındaki Erkan Eryiğit de DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf öğrencisi. 17 Aralık 2012'de tutuklanan Eryiğit, tutuklanmalarıyla hapse girme korkusunun da bittiğini ifade ediyor:

"Böylece 3-4 yıldan beri devam eden saldırılardan, ölüm korkularından, gerilimden kurtulduk. 10 Ekim 2012'de silahlı saldırıya uğradık, arkadaşlarımız yaralandı, suç duyurusunda bulunduk. 6 Kasım 2012'de yine bir gerginlik yaşandı, yine savcıya başvurduk ama bizi gözaltına aldılar. Ben Kürt olduğum için hapisteyim."

Eryiğit, üniversitenin sınavlara girmek için devam şartı aradığını ve bu nedenle sınavlara giremediği söyledi.



'Daha uzun süre mevsimlik işçi olacağım'

22 yaşındaki Şırnak doğumlu Abdülkerim Cin de DTCF Halk Bilim Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Taşıdığı pankartta imzasız; "İktidar yaşamı hedef aldığında, yaşam iktidara direniş olur" ifadesi yazdığı için tutuklanan Cin, hakkında başka hiçbir suç iddiası veya kanıtı olmadığını ifade etti.

22 yaşındaki Mehmet Şimşek de DTCF 4. sınıf Coğrafya Bölümü öğrencisi. Babası gibi yazları mevsimlik işçi olarak çalışan Şimşek, "tutukluluğunun kendisini uzun bir süre daha mevsimlik işçi yapacağını" söyledi.

Heyetin raporunda, cezaevinde ders çalışma koşullarının sağlanamadığı, keyfi yasakların olduğu, yemeklerin kötü ve çok yağlı olduğu, kitap sayı sınırlaması olduğu, ısıtma ve nem problemi olduğu ifade edildi.

(Bianet/Ayça Söylemez)