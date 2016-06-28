Tutuklu nöbetçi yayın yönetmeni Ahmet Nesin'in eşi: Suçlular vezir, suçsuzlar rezil edilmek isteniyor

Özgür Gündem Gazetesinin tutuklanan nöbetçi genel yayın yönetmeni Ahmet Nesin'i Metris Cezaevi'nde tek kişilik hücresinde ziyaret eden eşi Hilal Nesin, "Suçluların vezir, suçsuzların rezil edilmek istendiği bir süreçteyiz" dedi.

Metris Cezaevi'nde eşini iki kez ziyaret edebilen Hilal Nesin, eşinin tutuklanacağına dair öngörüde bulunduğunu ve bundan sonraki süreçte bu tutuklamaların devamının gelebileceğini söylediğini aktardı. Dicle Haber Ajansı'na konuşan Nesin, "Ahmet'in siyasi analizlerinde yanılmadığını görmenin şaşkınlığını yaşadığımı söylemeliyim" diye konuştu.

"Her üçü de seçilmiş ismi"

Ahmet Nesin'in kendisiyle birlikte Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasının tesadüf olmadığını belirttiğini aktaran Nesin, şöyle devam etti: "Onlara 'seçilmişler' diyebiliriz. Aziz Nesin ismine gelince orada durmak lazım. Dirisinden korkanlar ölüsünden de hala korkuyorlar buna da şaşırmamak lazım. Onun düşünceleri hiç ölmedi. Kendisiyle aynı olan evlatlarının eserleri hala bazılarını korkutuyor, Ahmet yazdıkları ve söyledikleriyle babasının siyasi anlamda devamı, asla düşüncelerinden ödün vermedi. Ülkesinde yaşanan olumsuz gidişata seyirci kalmadı."

Nesin, tutuklamaların ardından başlatılan 'özgürlük nöbeti' ve Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma kampanyalarına da değinerek, dayanışmaların büyümesi ülkenin geleceği açıcından umut verici olduğunu dile getirdi. Nesin, "Öncelikle yalnız olmadığıma sevindim, yağmasak da gürlüyoruz umarım yağmaya devam ederiz. Sessiz kaldığımız sürece sıranın kendimize geleceğini bilerek hareket etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ülkenin kötü gidişatı bakımından herkesin duyarlı olmasını diliyorum."

Uluslararası tepkilere de değinen Nesin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşımızda normal bir hükümet olsa zaten onlar hiç içeride olmazdı. Bu açıdan olaya baktığımızda iki durum da yaşanabilir. Ya 'onlar bizim işimize ne karışıyor' diye düşünüp tutukluluk süreci uzayabilir ya da 'bu işi kısa keselim daha fazla uzatıp tepki toplamayalım sırada ki tutuklamalara geçelim' düşüncesine girip serbest bırakabilirler. Tabi bu iki şıktan birincisi bu hükümete daha çok yakışıyor."

'Tek kişilik hücrede tutuluyor'

Eşinin cezaevi koşullarına ilişkin de bilgi veren Nesin, eşinin tansiyon hastası olduğunu ve bu hastalığına rağmen tek kişilik hücrede tutulduğunu aktardı. Nesin, "Her hangi bir rahatsızlığı olduğu takdirde yanında kimsenin olmaması kötü bir durum olur. Odasında sıcak su yok. İçerde olmaları ne kadar saçmaysa cezaevi koşulları da o kadar rezil diyebilirim" dedi.

Özgür Gündem gazetesi önünde yapılan basın açıklamasında "Ben bu ülkede bir tek terörist tanıyorum, o da belli" diyerek tepkisini dile getiren Nesin, sözlerinin arkasında olduğunu tekrarlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröristin sözlük anlamına uyan bir kişi tanıyorum o da O'dur. Kendisi ile aynı düşünmeyen ve saltanatına çalıp çırpmalarına, vurup kaçmalarına ses çıkartan herkes ona göre terörist. Tabii bu arada mizaha da büyük katkı sunmuş 'Teröristler kadar bizler gururlu, onurlu olmazsak onların karşısına dikilmezsek, bilesiniz ki bu ülkede büyük bir kırılma olur' demiştir. Kendisine de sizin aracılığınızla teşekkür etmeliyim eşime önce 'terörist' ardından 'onurlu gururlu' demiştir. Şu anda içeride olmalarının nedeni de budur. Onlar onurlu ve gururlu insanlardır."