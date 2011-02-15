T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUTUKLU KORGENERAL ANNESİNİN CENAZESİNDE İSTANBUL (A.A)

15 Şubat 2011 14:32

-TUTUKLU KORGENERAL ANNESİNİN CENAZESİNDE  İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, annesinin cenazesine katılmak üzere özel izin alarak Selimiye Camisi'ne geldi. Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığında dün vefat eden Korgeneral Özarslan'ın annesi Bedriye Özarslan (84) için Selimiye Camisi'nde öğle vakti tören düzenlenecek. Törene, ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan da cenazeye katılmak üzere özen izinle Selimiye Camisi'ne geldi. Korgeneral Özarslan, gelişi sırasında kendisine uzatılan mikrofonlara, ''annemin cenazesine geldim, sağ olun arkadaşlar'' dedi. Korgeneral Özarslan, cami avlusunda eşi Selda Özarslan ile taziyeleri kabul ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24