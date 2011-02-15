-TUTUKLU KORGENERAL ANNESİNİN CENAZESİNDE İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, annesinin cenazesine katılmak üzere özel izin alarak Selimiye Camisi'ne geldi. Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığında dün vefat eden Korgeneral Özarslan'ın annesi Bedriye Özarslan (84) için Selimiye Camisi'nde öğle vakti tören düzenlenecek. Törene, ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan da cenazeye katılmak üzere özen izinle Selimiye Camisi'ne geldi. Korgeneral Özarslan, gelişi sırasında kendisine uzatılan mikrofonlara, ''annemin cenazesine geldim, sağ olun arkadaşlar'' dedi. Korgeneral Özarslan, cami avlusunda eşi Selda Özarslan ile taziyeleri kabul ediyor.