-Tutuklu Koramiral Cora'ya cenaze izni İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - İkinci ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında tutuklu bulunan Koramiral Deniz Cora'ya, hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Yüksel Cora'nın cenazesine katılabilmesi için yol hariç 2 gün izin verildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında tutuklu bulunan Koramiral Deniz Cora'nın ağabeyi Mehmet Yüksel Cora'nın dün hayatını kaybettiği ve Deniz Cora'nın avukatı Naim Karakaya'nın da bunun üzerine, Cora için mahkemeden cenazeye katılım izni talebinde bulunduğu öğrenildi. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Cora'ya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 116/2. maddesi çerçevesinde yol süresi hariç 2 gün izin verilmesine hükmetti. Kararda, Hasdal Cezaevinde tutuklu olan Cora'ya, söz konusu madde gereğince, belirlenen bir dış güvenlik görevlisi de refakat edecek. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'ın yürüttüğü ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında da ifade vermesi beklenen Cora'nın avukatı Karakaya, müvekkilinin ağabeyi Mehmet Yüksel Cora'nın cenaze töreninin yarın Kadıköy'deki Fenerbahçe Camisi'nde yapılacağını ve Cora'nın naaşının öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini bildirdi. İkinci ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında 12 Ağustos'ta hakkında yakalama emri çıkarılan Deniz Cora, çıkarıldığı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde bu emrin yüzüne okunmasının ardından 22 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Aynı davanın diğer sanığı olan Kurmay Albay Ümit Metin de soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta tutuklanmıştı. İddianamede, Cora ve Metin'in ''terör örgütü üyeliği'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.