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Tutuklu Koramiral Cora kardeşinin cenazesine katıldı YALOVA (A.A)

28 Eylül 2011 20:27

-Tutuklu Koramiral Cora kardeşinin cenazesine katıldı  YALOVA (A.A) - 28.09.2011 - İkinci ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında tutuklu bulunan Koramiral Deniz Cora, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Yüksel Cora (60) için Yalova'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cora'nın cenazesi, Fenerbahçe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla Yalova Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine katılması için 2 gün izin verilen Koramiral Cora da sivil plakalı bir araç ve sivil kıyafetli askerlerin refakatinde, mezarlığa geldi. Buradaki törene, Mehmet Yüksel Cora'nın ailesi ve yakınları katıldı.  Ağabeyinin mezarı başında dua eden Koramiral Cora, kabre kürekle toprak döktü.  Daha sonra taziyeleri kabul eden Koramiral Cora, geldiği araçla mezarlıktan ayrıldı.

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