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Tutuklu konsolosluk çalışanı avukatlarıyla görüştü

Avukat Halit Akalp: Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil

13 Ekim 2017 17:15

Tutuklu ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz, kaldığı Silivri Cezaevi'nde avukatlarıyla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan avukat Halit Akalp, "Herhangi bir kısıtlama yok, görüşmemizi yaptık" dedi.

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim'de tutuklandıktan sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulan Topuz'u avukatları ziyaret etti.

Avukatlar Alibaş ve Akalp, müvekkilleri Topuz'la yaklaşık 2 saat görüştü. 

Halit Akalp, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkiliyle gerekli olan görüşmeyi yaptıklarını belirterek, "Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık. Gözaltı süresinde de müvekkilimizle yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da cok rahat bir görüşme yaptık" dedi.

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