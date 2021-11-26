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Tutuklu kanser hastası Ayşe Özdoğan tahliye edildi

26 Kasım 2021 20:30

Sağlık problemleri arttığı halde yeterli tedaviye ulaşamayan kanser hastası tutuklu Ayşe Özdoğan tahliye edildi.

Antalya'da Gülen Cemaati'ne ait bir öğrenci yurdunda idarecilik yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapis cezası alan 4'üncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, tahliye edildi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşasın :) Ayşe Özdoğan infaz erteleme aldı, hak yerini buldu, şükürler olsun. Boş yere çile çektirip cezaevine attılar, 60 gün işkence gibi bir hayat yaşadı. Çok mutluyum. Tüm kamuoyu başardı, duyarlı herkesin yüreğine, vicdanına sağlık."

Ayşe ÖzdoğanÖmer Faruk Gergerlioğlu
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