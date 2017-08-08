Tutuklu insan hakları savunucusu İlknur Üstün: Suçsa hep birlikte işledik

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Büyükada operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucusu İlknur Üstün ile Sincan Cezaevi’nde görüştü. Üstün, “Kadınlar yoksul ve yoksun olmasınlar; eğitim görsünler, tacize, tecavüze uğramasınlar istiyoruz. Eğer bu suçsa biz bu suçu hep birlikte işledik ve işliyoruz" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre İlknur Üstün, İstanbul Büyükada’da gözaltına alındıktan 13 gün sonra mahkemeye çıkarılarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkartılması ile tutuklanmıştı.

Nazlıaka’nın aktardıklarına göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama çalışmasında bulunanlar, kamu idaresinde bu çalışmalara destek verenler de bu suça ortaktır” mesajını veren insan hakları savunucusu Üstün, “Bu mücadeleyi en demokratik zeminde ve şeffaf biçimde yaptık. Biz hep şiddetsiz bir dünya talep ettik. Bu talebimizi bundan sonra da seslendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Üstün, taleplerinin açık ve haklı olduğunu belirtirken “Kadınlar yoksul ve yoksun olmasınlar; eğitim görsünler, tacize, tecavüze uğramasınlar istiyoruz. Biz bunları Meclis’te yasa yaparak, kamu idaresinde politika oluşturmaya çalışarak, belediyelerde kadın dayanışma merkezleri kurarak gerçekleştirmeye çalıştık. Eğer bu suçsa biz bu suçu hep birlikte işledik ve işliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama çalışmasında bulunanlar, kamu idaresinde bu çalışmalara destek verenler ve tüm çalışma yaptıklarımız da bu suça ortaktır o zaman” dedi.

"İpin kopmasından korkuyorlar"

Nazlıaka ise, Üstün’ün yaşamını kadınların eşitlik mücadelesine adadığını belirterek, “Kadınların ayrımcı politikalarla yok sayılmasına ve katledilmesine karşı sağlam duvardır o. Ezilenler için de bir sığınak. İlknur bu mücadeleyi meşru ortamlarda vermiştir, hiçbir örgüt üyeliği bulunmamaktadır” sözlerini sarf etti.

Üstün’ün Erdoğan’ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nde, kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı yasalarda emeğinin olduğunu belirten Nazlıaka, “İlgili Bakan veya bu milletvekillerinden biri de çıkıp ‘İlknur Üstün’ü serbest bırakın’ demiyor ya, pes doğrusu! Demek ki iktidara pamuk ipliğiyle bağlılar ki ipin kopmasından çok korkuyorlar. Biz bu haksızlığı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Yargıyı kendi arka bahçesine çevirerek siyasi kararlara imza atan bu sistem de tıpkı diğer tiyatro yargılamalar gibi çökecektir. İlknur’un tutuklanması iktidarın kadın düşmanlığının açıkça ilanıdır” ifadelerini kullandı.