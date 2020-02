Tutuklu insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın 61. yaşı Columbia, Londra ve Türkiye'de kutlandı

1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olan iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın 61. yaş günü Columbia, Londra ve İstanbul'da kutlandı.



Columbia Üniversitesi’nin açılışı henüz yapılan yeni Forum binasında gerçekleşen “Yapılacak Hiçbir Şey Olmadığında Yapabileceklerimiz: Değişim için Stratejiler” (What We Can Do When There's Nothing to be Done: Strategies for Change) başlıklı sempozyum, üniversitenin Sosyal Farklılık Çalışmaları Merkezi’nin (Center for the Study of Social Difference) onuncu, “Kadınlar Değişim Yaratıyor” (Women Creating Change) programının ise beşinci yıldönümünü kutlamak üzere 28 Eylül 2018 tarihinde düzenlendi.

Konferansta, aralarında Judith Butler, Carol Becker, Ayşe Gül Altınay, Maria José Contreras, Masha Gessen, Diana Taylor gibi isimlerin de olduğu sanatçı, akademisyen ve aktivistler ile program direktörleri Jean Elisabeth Howard ve Marienne Hirsch yer aldı.

Programın sonunda konferansın katılımcı ve izleyicileri Osman Kavala’nın doğum gününü kutlayan bir pankart altında biraraya gelerek Kavala’ya şu mesajı gönderdiler: ”Osman Kavala bize, yapılacak hiçbir şey olmadığında yapabileceklerimizi öğretti."

Konferansı organize eden Columbia Üniversitesi Sosyal Farklılık Çalışmaları Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi ve Columbia Global Centers İstanbul işbirliğiyle hazırladığı ve küratörlüğünü Ayşegül Altınay ve Işın Önol’un üstlendiği "Kadınlar Hafızayı Harekete Geçiriyor" sergisi, Osman Kavala'nin kurucusu olduğu Depo İstanbul'da 2015 yılında gerçekleşmişti.

İstanbul

Öte yandan İstanbul Beyoğlu’nda Cezayir sergi ve toplantı salonunda da Osman Kavala’nın 61. yaş günü kutlandı.

Ailesinin yanı sıra sanatçılar, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları aktivistleri “Doğum günün kutlu olsun Osman Kavala. Beraber ve özgür nice yıllara” pankartıyla fotoğraf çektirdi.

Londra

Londra’da da biraraya gelen aralarında Tan Morgül, Ülgen Semerci, Başak Ertür, Alisa Lebow, Tuna Erdem, Seda Ergül’ün olduğu sanatçı, akademisyen ve yazarlar Osman Kavala’nın doğumgününü kutladı.

Ne olmuştu?

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017 akşamı Antep’te Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi, 24 Ekim tarihli sayısında Kavala’nın tutuklu ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’la aynı dosya kapsamında sorgulandığını iddia etti.

Kavala 1 Kasım 2017'de tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu mahkemeye gönderdiği sevk yazısında Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terörörgütlerinin aktif katıldığı Gezi olayları eylemlerinin yönetici ve organizatörü olmak" ve "15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel'de yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden olan Henri J. Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir şiddet yöntemleriyle değiştirmek” suçlamalarını yöneltmişti.

Osman Kavala hakkında

1957’de Paris’te doğdu. Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu.

1982’den sonra Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalıştı.

Murat Belge’yle birlikte Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden İletişim Yayınları’nın kuruluşunda yer aldı.

Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center For Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

TESEV Yönetim Kurulu üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültürevi'nin destekçisi.

Dava süreci

18 Ekim 2017 - Osman Kavala gözaltına alındı.

25 Ekim 2017 - Gözaltı süresi bir hafta uzatıldı.

31 Ekim 2017 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu yapıldı.

1 Kasım 2017 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade alınmaksızın tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TCK'nin 309 ve 312. maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklama kararı verildi.

6 Kasım 2017 - Cezaevi görüşlerinde avukat kısıtlamasının kaldırılması talebi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruldu.

8 Kasım 2017 - İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararına itiraz edildi.

28 Aralık 2017 - Tutukluluk incelemesinin duruşmalı yapılması ve yapılacak inceleme sonucu tahliye kararı verilmesi talepli dilekçe sunuldu.

29 Aralık 2017 - Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru yapıldı.

23 Ocak 2018 - Tutukluluk incelemesine ilişkin yapılan başvurular toplu olarak reddedildi.

1 Şubat 2018 - Tahliye taleplerinin reddine ilişkin karara itiraz edildi.

5 Şubat 2018 - İtirazın reddine karar verildi.

17 Şubat 2018 - Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

8 Mart 2018 - Osman Kavala cezaevi vasıtasıyla tahliye talebinde bulundu.

19 Mart 2018 - Tahliye talebinin reddine karar verildi.

18 Nisan 2018 - Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

27 Nisan 2018 - Osman Kavala hakkında verilen iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin kararları ve tutanakları talep eder dilekçe verildi.

27 Nisan 2018 - Anayasa Mahkemesi'nin 12 Nisan 2018 tarih 2016/15637 sayılı Erdal Tercan kararında tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılmamasının hak ihlali olarak nitelendirildiği de belirtilerek; tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılması talepli dilekçe verildi.

16 Mayıs 2018 - Duruşma yapılmaksızın "dosya üzerinden" tutukluluk halinin devamına karar verildi.

21 Mayıs 2018 - Osman Kavala'nın soruşturma dosyasının, dosyada yer alan ve hiçbir irtibat bulunmayan şüphelinin/şüphelilerin dosyasından tefrik edilmesi (ayrılması) talepli dilekçe sunuldu.

7 Haziran 2018 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu.

11 Haziran 2018 - Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

3 Ağustos 2018 - Osman Kavala'ya ve özel müdafiilerine haber verilmeksizin, İstanbul Barosu'ndan avukat atanmak suretiyle yapılan duruşmalı tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

9 Ağustos 2018 - Usule ve yasaya aykırı şekilde yapılan duruşmalı tutukluluk incelemesi neticesinde verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itiraz edildi.

23 Ağustos 2018 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mahkeme İçtüzüğünün 41. maddesi uyarınca Osman Kavala'nın başvurusunun öncelikli olarak değerlendirilmesi talebini kabul etti.

31 Ağustos 2018 - Osman Kavala'nın soruşturma dosyasının, dosyada yer alan ve hiçbir irtibat bulunmayan şüphelinin/şüphelilerin dosyasından tefrik edilmesi (ayrılması) ve hakkında tahliye kararı verilmesi talepli dilekçe sunuldu.

19 Eylül 2018 - AİHM Osman Kavala'nın dava başvurusu hakkında Ankara'dan savunma istedi. Mahkeme dosyayı hızlandırılmış prosedürle işleme koyma kararı aldı.