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"Tutuklu insan hakları aktivisti İdil Eser, her hafta avukatına 'Game of Thrones'ta ne oldu?' diye soruyor"

"Polis, Eser'in 'Game of Thrones' CD'lerini götürmüş; güler misin, ağlar mısın?"

16 Ağustos 2017 12:06

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Uluslararası Af Örgütü'nün Büyükada toplantısına yapılan "terör" baskını sonrası tutuklanan Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'in, her görüşmede avukatına "Game of Thrones'ta ne oldu?" diye sorduğunu aktardı. 

Eser'in neden tutuklandığını anlamadığını ifade eden Alçı,  "Büyükada’da ne oldu?" başlığıyla yayımlanan (16 Ağustos 2017) yazısında şunları kaydetti:

"Büyükada’da gözaltına alındıklarından 8 gün sonra polis evlerine baskın yaptı. Neler götürdü biliyor musunuz? Mesela Özlem Dalkıran’ın evinden her kitapçıda bulunan kitaplar... Mesela İdil Eser’in Game of Thrones CD’leri... İdil Hanım bu diziye tutkunmuş, avukatına da her görüşmede önce Game of Thrones’ta ne olduğunu soruyormuş... Güler misin, ağlar mısın?

"Tutuklu bulunan 8 kişi içinde bir tek BM’de görevli Veli Acu tecritteymiş. Üstelik çok konuşkan biriymiş. En azından tecritten çıkarsalar..."

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Uluslararası Af ÖrgütüBüyükadabaskınİdil EserGame of Thrones

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