Tutuklu iki aylık hamile eşinin cezasının ertelenmesi için TBMM’ye başvurdu



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM Dilekçe Komisyonu’na, iki aylık hamile eşinin cezasının ertelenmesi için çalmadık kapı bırakmayan Mehmet Emin Şen’in başvurusu geldi. Şen, daha önce özürlü bir çocuk doğuran 38 yaşındaki eşinin yasalara göre cezasının ertelenebileceğine dikkat çekti. “Eşim kalan bir yıllık cezası için zaten kendisi teslim oldu” diyen Şen, cezaevi koşullarına dikkat çekti ve revire çıkmak isteyen eşine iki günde yanıt geldiğini hatırlattı. Komisyon, resmi işleme aldığı başvuruyu Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na da başvuru iletildi.



‘Eşim Fatma Şen kendi teslim oldu’



Mehmet Emin Şen’in başvurusunda verdiği bilgileri göre, eşi örgüt üyeliğinden 4 yıl 8 ay ceza aldı. Bunun 3 yıl 8 ayını bitirdi. Tahliye oldu. Ceza onanınca kalan bir yılı için teslim oldu ve Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’e gönderildi. Ancak, hamile olduğu anlaşılınca, çift cezanın ertelenmesi için savcılığa dilekçe verdi. Savcılık, hayati tehlike olmadığı gerekçesiyle dilekçeyi reddetti.



“38 yaşındaki eşimin hamileliği riskli”



Şen’e göre, savcının infazın ertelenmesine reddetmesi yasalar uyarınca doğru değil. İki aylık hamile eşinin Cezaevi’nde sıkıntısının büyük olduğunu anlatan Şen, “Aşırı kusma ve kansızlık ve halsizlik halleri gösteriyor. Daha önce 4 aylık özürlü çocuğumuzu kaybettik. Eşimin yaşı 38. Yaş ilerledikçe ve bir önceki çocuğumuzun özürlü oluşu doğacak çocukta da riski arttırmaktadır” dedi.



‘Yasalara göre infaz ertelenebilir’



İnfaz yasalarını didik didik eden Şen, başvurusunda yasaları sıraladı ve bu düzenlemelere göre, eşinin infazının ertelenebileceğini söyledi. TBMM’den yasaların uygulanmasından destek isteyen Şen, T24’e, “Eşim zaten kendi ayaklarıyla gidip teslim oldu. Bir aydır cezaevinde. İki aylık hamile. Yasalar uygulanırsa eşimin infazı ertelenebilir” dedi.



Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un ilgili maddesi:



Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.