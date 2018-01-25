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Tutuklu HDP'liler, Afrin için açlık grevine başladı

HDP'li ve BDP'li 9 tutuklu kadın siyasetçi 3 günlük açlık grevine başladı

25 Ocak 2018 17:04

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Figen YüksekdağÇağlar Demirel, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de bulunduğu HDP'li ve DBP'li tutuklu 9 kadın siyasetçi, TSK tarafında Suriye'ni Afrin bölgesine başlattığı operasyona karşı 3 günlük açıklık grevine başladı

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre açlık grevine katılan isimler şöyle:

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile milletvekilleri Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Tunceli Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Tunceli Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel.

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