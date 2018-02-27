Tutuklu HDP'li Çelik, Erzurum'a getirilecek

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik\'e verilen 6 yıllık hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından duruşmalı olarak incelendi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan katılan Burcu Çelik, SEGBİS ile savunma yapmak istedi. Çelik\'in bu talebini kabul eden 2\'nci Ceza Dairesi, 26 Mart\'a bırakılan duruşma için sanığın Erzurum\'a getirilmesini kararlaştırdı.

HDP\'li Çelik, 8 Haziran 2015 tarihinde, Muş Belediye Meydanı\'nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik \"Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz\" demişti. Çelik, 19 Nisan 2017\'de \'terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık\' suçlarından gözaltına alınıp, cezaevine konuldu. HDP\'li Çelik hakkında Muş 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, Burcu Çelik hakkında \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'terör örgütü üyesi olmak\' suçlamalarından beraat, \'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek\' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi.

Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Dosyanın İstinaf Mahkemesi\'nde duruşmalı yapılmasını kararlaştıran 2\'nci Ceza Dairesi\'nce, Burcu Çelik\'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MİLLETVEKİLLERİ DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi\'nde bugün görülen istinaf duruşmasında Burcu Çelik Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise sanığın avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Erzurum\'a gelen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve Van Milletvekili Lezgin Botan da takip etti.

Cezaevinden kendisine duruşmayı olduğuna yönelik tebligat yapılmadığını İstinaf Mahkemesi\'nin bu kararını ailesinden ve basından öğrendiğini söyleyen Burcu Çelik, \"İlk derece mahkemede belirttiğim gibi savunmamı, yüz yüzelik ilkesi amacıyla kendimi daha iyi ifade edebileceğim, delillerimi sunabilmem için mahkeme huzurunda yapmak istiyorum. SEGBİS ortamında kendimi rahat ifade edemiyorum. Bu hususun değerlendirmesini talep ediyorum. Yarın göz ameliyatı olacağım bunu dikkate alarak uygun bir gün verilmesini istiyorum\" dedi.

\'CEZAEVİNDE GRUP TOPLANTISI YAPABİLİRİZ\'

Sanık avukatlarının da savunları sonrası heyet, karar için 10 dakika ara verince Burcu Çelik, SEGBİS ile duruşma salonundaki milletvekilleri ve avukatlarıyla sohbet etti. Aycan İrmez ile konuşan Burcu Çelik, moralinin iyi olduğunu söyledi. Burcu Çelik, Aycan İrmez\'e \"Dışarıdayken buradaki milletvekillerini ziyaret için zorladım olmadı. Sonra beni de buraya gönderdiler. Selma Irmak, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak her birlikteyiz. Burada da bir grup toplantısı yapabiliriz. Selma Irmak ile birlikte kalıyoruz bir yatak boş bekliyoruz\" dedi. Bunun üzerine Aycan İrmez, \"Aman almayayım. Sizi bekliyoruz\" diye yanıt verdi.

\'KIZIMI YANIMA ALACAĞIM\'

Lezgin Botan, cezaevindeki milletvekillerinin yaklaşan Kadınlar Günü\'nü kutlayınca Burcu Çelik, \"Bunlar kayıt altına alınmıyor değil mi? Biz bayağı sohbete dönüştürdük. Moralimiz iyi görüyorsunuz. Kızım Asmin\'i açık görüşlerde görüyorum önümüzdeki günlerde yanıma alacağım\" diye konuştu.

2\'nci Ceza Dairesi heyeti, Burcu Çelik\'in duruşma salonunda bizzat bulunarak savunma yapma isteğini kabul ederek 26 Mart\'ta yapılacak olan duruşma için Erzurum\'a getirilmesini kararlaştırdı. Heyet, Çelik\'in tutukluluk halinin devamını uygun buldu.



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