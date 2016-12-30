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Tutuklu HDP ve DBP'lilerden cezaevi hatırası

“Kadınca gülüşümüzden ve kadınca dayanışmamızdan vazgeçmeyeceğiz"

30 Aralık 2016 19:30

HDP, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, eski milletvekili ve kapatılan KJA’nın Sözcüsü Ayla Akat Ata ve HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın fotoğrafını paylaştı.

HDP Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yüksekdağ’ın cezaevinden gönderdiği “Kadınca gülüşümüzden ve kadınca dayanışmamızdan vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar kazanacak!” mesajına da yer verildi.

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