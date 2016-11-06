Tutuklu HDP milletvekilleri, cezaevinden mesaj gönderdi

Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri İdris Baluken, Ferhat Encü, Gülser Yıldırım, Leyla Birlik, Nursel Aydoğan ve Selma Irmak cezaevinden avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Tutuklu milletvekillerinin mesajları şöyle:

Figen Yüksekdağ:

Her şeye rağmen umudumuzu tüketemez, direncimizi kıramazlar. İçeride ya da dışarıda HDP ve bizler yine Türkiye için biricik özgürlük ve demokrasi seçeneğiyiz. İşte bütün korkuları bundandır. Kimse moralini bozmasın, gardını direncini düşürmesin. Bu nefret ve saldırganlığın korkudan olduğunu unutmasın. Mutlaka sevgi ve cesaret kazanacaktır. Sevgi ve selamlarımla.

Selahattin Demirtaş:

Öncelikle bütün dostlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ülkemizin her gün daha fazla karanlığa itildiği bu günlerde, bizim hukuksuz bir şekilde tutuklanmamız sadece bu karanlığın biraz daha koyulaşmasına sebep olmuştur. Ancak bizi bu karanlıkta teslim alacağını sananlar, unutmasınlar ki tek bir kibrit çöpü, tek bir mum bu karanlığı aydınlatmaya yeterlidir. Bulunduğumuz yer ve koşullar ne olursa olsun halkımızın özgür yarınlarda barış içerisinde yaşaması için gerekirse mum gibi yanmaya devam edeceğiz. Herkes demokrasi mücadelesinde görev başında olmalı, canla başla bu karanlığı ortadan kaldırıp aydınlık geleceğimiz için çalışılmalıdır. Moralim ve sağlığım çok iyidir. Sevgilerimle.

İdris Baluken:

Halkımız moralli olsun, onuruna sahip çıkan halkımızı selamlıyor. Bizlerde onurumuza sahip çıkıyoruz. Burada olması gerekenler bizler değil bu komplo ve mizanseni hazırlayanlardır. Bizi marjinalize etmek için bizim nerde olduğumuzu dahi saklıyorlar. Bu bir rehin alma ve kaçırılma politikasıdır. Tarih boyunca bu dikta bu anlayış hep yıkılmıştır, yok olmaya mahkûm olmuştur. Bizlerin duruşu ile bir kez daha böyle olacaktır. Bulunduğumuz her yerde mücadelemize devam edeceğiz. Halkımıza selamlar.

Ferhat Encü:

Bu bir mücadele, bu mücadelenin binlerce toprağa düşmüş tutuklusu var. Biz kendimiz onlardan ayrı tutmayız. Bu şiddetli bir saldırı dalgasıdır. Ancak direnişle püskürtülebilir. Bizlerde burada direniyoruz, direneceğiz. Hiç kimse mutsuzluğa kapılmasın, umudunu diri tutanlar bu zulme karşı koyabilir. Umut birleşmektir aynı zamanda. Faşizme karşı halkımızın ortaya koyduğu onurlu direniş kazanacaktır. Eşbaşkanlarımızın rehin alındığı bir ülkede hiç kimse ben özgürüm diyemez. Halkımıza selam ve sevgilerimi iletirim.

Gülser Yıldırım:

AKP diktatörlüğü ne yaparsa yapsın bizi ne mücadelemizden nede inandığımız değerlerden asla vazgeçiremeyecektir. Yaptığı bu insanlık dışı uygulamalar, bizim ona karşı vermiş olduğumuz mücadelede ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. Azmimiz daha da büyümüştür. Tüm halkımızın bilmesini istiyorum. Selam ve sevgilerimle.

Leyla Birlik:

Zor bir süreç ve darbedir. İçeride ve dışarıda direneceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Selamlar.

Nursel Aydoğan:

Tutuklanmamız HDP’nin tasfiyesinin bir parçasıdır. Unutulmamalıdır ki HDP bir dava partisidir. Cezaevinde olsak da davamızın ve mücadelemizin takipçisiyiz. Tutuklanmamızla ilgili olarak hiç kimsenin asla morali bozulmasın, hiç kimse asla ve asla umutsuzluğa kapılmasın. AKP’nin yönelimi ne düzeyde olursa olsun bizler moralimizi güçlü tutacağız. Umudumuzu büyüteceğiz.

Selma Irmak:

AKP darbesi aleni bir şekilde ortaya çıktı. Bu darbe demokrasi cephesinin önünü almaya yöneliktir. 80 darbesinden daha sinsi bir darbedir. Gelişen geniş muhalefete duyulan korkudur. Direniş devam edecek, halkımız dışarıda biz burada direneceğiz. Cezaevleri ikinci adresimizdir. Kadın arkadaşlara özel selamlarımı iletiyorum. Kadınlar AKP’nin kabusu olacaktır. Halkımız geleceğine sahip çıksın. Türkiye ve Kürdistan halklarına direniş çağrısında bulunuyoruz. Selam ve sevgilerimle.