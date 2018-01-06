Tutuklu Grup Yorum üyesi Betül ve Bergün'ün babası: Kızlarımı göstermiyorlar!

Tutuklu Grup Yorum üyesi Betül (26) ve Bergün Varan’ı (22) babaları Erdem Varan, Hollanda vatandaşı olduğu için çocuklarını göremediğini söyledi. Bergün Varan, Bolu T Tipi Cezaevi’nde, Betül Varan ise Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde kalıyor. Baba Varan’ın iki kızını görmek için bulundukları şehirlerde Adalet Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini belirterek, " Adalet Bakanlığı’ndan izin almam gerektiğini söylediler. Orayı aradım. Cumhuriyet savcılığından, başsavcılığa yönlendirdiler. Oralara gittim bu defa da ‘kızlarının kaldığı illerde başvuru yapmalısın’ dediler" diye konuştu.

Bergün Varan, 30 Mayıs 2017 günü İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmış ve polisler tarafından saçları kökünden kopartılmıştı.

Grup Yorum üyesi Betül ve Bergün Varan “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla tutuklu. Baba Varan, kızlarını görmek için 29 yıldır yaşadığı Hollanda’dan geldi. Kızlarının hangi cezaevinde kaldığının bilgisinin kendise yanlış verildiğini söyleyen Varan, “Türkiye’ye gelmeden önce çoğu hapishaneyi aradım. Silivri Cezaevi’ni birkaç kere aradım. Bana kızlarımın orada kaldığını söylediler ama orada kalmıyorlarmış. En sonunda doğru düzgün bilgi alamadığım için Türkiye’ye geldim. Betül Burhaniye’de, Bergün ise Bolu’da kalıyormuş. Adalet Bakanlığı’ndan izin almam gerektiğini söylediler. Orayı aradım. Cumhuriyet savcılığından, başsavcılığa yönlendirdiler. Oralara gittim bu defa da ‘kızlarının kaldığı illerde başvuru yapmalısın’ dediler” diye konuştu.

"Kızının terörist olduğunu da söyle"

Kızlarını görmek için önce Burhaniye’ye ardından Bolu’ya gidip başvuru yapacağını söyleyen Varan, “Burhaniye T Tipi Cezaevi’ni aradım. Orada konuştuğum kişiye Betül’ün babası olduğumu savcılıktan izin almak için neler yapmam gerektiğini sordum. Konuştuğum kişi ‘savcılıktan izin alırken kızınızın terörist olduğunu da söyle’ dedi. Şaşırıp kaldım. Kızımın yargılanması halen sürerken kendisini yargısız infaz yaparak kızımı suçlu bulmuş” dedi. Kızlarını görmek için pazar akşamı Burhaniye’ye gidip başvuru yapacağını söyleyen Varan, “Bir babanın kızını görmek istemesinden doğal ne olabilir. Soy isimlerimiz tutuyor, kimlik numaram var. Neden böyle bir yöntem izliyorlar? Aynı şey Grup Yorum üyesi Özgür’ün babasının başına da gelmiş. İzin almak bayağı uzun sürmüş ve her görüş için ayrıca izin almak gerekiyormuş...” diye konuştu.

"Eylem yapacağım"

Herkesin izin konusunda birilerine yönlendirdiğini belirterek, “Ben kızlarımı her görmeye geldiğimde bu sıkıntıları yaşayacağım. Böyle bir hukuksuzluk olabilir mi? Dönüş biletimi kızlarımı sorunsuz görürüm diye almıştım. Fakat bu sorunlar çıkınca bilet yandı. Başvuru yaptıktan sonra aynı gün görüştürürler mi bilmiyorum. Ne kadar süre bekletirler bilmiyorum. Kızımı görmeden Burhaniye’den ayrılmayacağım. Gerekirse cezaevi ve bakanlık önünde eylem yaparım” dedi.