Tutuklu Gezi eylemcisinin annesinden Başbakan'a: Ciğerimiz yanıyor, seninki de yansın

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Meclis’teki basın toplantısında konuşan Gezi Parkı Tutuklusu Aileler Platformu üyelerinden Kamber Saygılı, oğlunun yanında taşıdığı sirke dolu bir pet şişeden dolayı tutuklandığını ve sirke şişesinin dava dosyasında "molotof" olarak sunulduğunu anlattı. Kürtçe konuşan Elif Aydoğdu ise Başbakan Tayyip Erdoğan’a “bu kadar zalimlik yapma” diye seslendi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı Tutuklusu Aileler Platformu üyeleriyle Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Aygün, "İçişleri Bakanlığı'nın Gezi eylemlerine 3,5 milyon kişinin katıldığını rapor ettiği günden bu yana gözaltına alınan 5 bin 500 kişiden sadece 94 kişinin halen tutuklu olduğunu" söyledi.

Basın toplantısında Türkçe konuşamayan Elif Aydoğdu, oğlu Aziz Aydoğdu’nun Kandıra F Tipi’nde Haziran ayından beri tutuklu olduğunu anlattı ve “Hasta oldum. Dayanamıyorum. Bu kadar canımızı yakmasınlar” dedi. Başbakana “Bu kadar zalimlik yapma” diye seslenen Aydoğdu, “Sen kendine bak, bizi düşün Erdoğan. Benim ciğerim yandıysa, seninki de yansın" dedi. Konuşması Türkçeye çevrilen Elif Aydoğdu, eşinin, oğlu bir yaşındayken öldüğünü ve oğlunu kendi başına büyüttüğünü anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Elif anne, bir kez daha “Ciğerimiz yanıyor” dedi.

‘Oğlumu top yapıp dövmüşler’

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Tunç'un babası Mithat Tunç, çocuklarının neyle suçlandıklarını bilmediklerini ve adalet aradıklarını söyledi. Aynı cezaevinde tutuklu bulunan İmran Aydın'ın babası Hayri Aydın, çocuğunun evde bulunan bir ‘maske’ yüzünden suçlandığını anlattı. “Oğlumu top yapıp oynamışlar. Hani bu ülkede işkence yoktu” dedi.

‘Sirkeli pet şişe, ‘molotof’ olarak sunuldu’

Kamber Saygılı da üniversite öğrencisi olan çocuğu Mustafa Diren Saygılı'nın içinde sirke bulunan pet şişeden dolayı tutuklandığını söyledi ve “Polis bunu mahkemeye molotof olarak sundu. Dünyanın her yerinde eylemler yapılıyor ama orada pet şişe, gözlük, maske ya da baret suç unsuru olmuyor” dedi.

'Gizlilik kararıyla dosyanın içi dolduruluyor'

Saygılı sözlerine şöyle devam etti: “Dosyada gizlilik kararı konulduğu için polis altı ayda bunun içini dolduruyor, kendine göre gerekçeler koyuyor. Başka illerde açılan aynı davalarda gençler serbest bırakıldı ama İstanbul'da çok özel yöntem ortaya konuluyor. Çocuklarımızın mahkemeye çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü mahkemeye çıktıklarında serbest bırakılacaklar. Çocuklarımızın hikayesi, Gezi eylemlerine katılanlarla aynıdır. Bu kadar genç düşmanı bir hükümet olmaz."

Her cumartesi Taksim’deler

Hüseyin Aygün, ailelerin her cumartesi günü Taksim'de toplandıklarını anlattı. “Türkiye’de yargının yarattığı mağduriyetler, Cumartesi Anneleri gibi grupların yanı sıra Gezi Parkı aileleri diye bir kategori yarattı. Bakanlığın 3,5 milyon kişinin katıldığını rapor ettiği günden bu yana gözaltına alınan 5 bin 500 kişiden sadece 94 kişi tutuklu kaldı.”