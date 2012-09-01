Tutuklu Gazete'nin üçüncü sayısı çıktı

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Gazetenin üçüncü sayısında 87 gazetecinin yazısı yer aldı. Cezaevindeki 29 gazeteci ile hapisten yeni çıkan 5 gazetecinin yanı sıra 49 gazeteci ve 10 meslek örgütü temsilcisi de Tutuklu Gazete'nin bu sayısında yazdı.

Tutuklu Gazete'de yazıları yer alan dışarıdaki gazeteciler şöyle:

Adnan Özyalçıner, Ahmet Abakay, Alper Turgut, Ali Tarık Hatipoğlu, Ateş İlyas Başsoy, Atilla Aşut, Ayça Söylemez, Aydın Engin, Coşkun Musluk, Cüneyt Ayral, Cüneyt Göksu, Doğan Tılıç, Ender İmrek, Ercan İpekçi, Erdem Atay, Erol Önderoğlu, Faik Akçay, Faruk Bildirici, Fatih Polat, Fazıl Duygun, Fırat Bayram, Gözde Bedeloğlu, Güray Öz, Gürkan Haydar Kılıçarslan, Haci Boğatekin, Hasan Coşar, Hasan Gürelliler, Hicri İzgören, Hüseyin Aykol, Hüseyin Haydar, Mehmet Süha Alparslan, Melih Pekdemir, Müyesser Yıldız, Nahit Duru, Nazmi Bilgin, Necati Abay, Necdet Saraç, Nevin Berktaş, Nilgün Cerrahoğlu, Oktay Ekinci, Orhan Birgit, Orhan Erinç, Özcan Yaman, Özge Mumcu, Özgen Acar, Sennur Sezer, Serpil Yıldız, Şanar Yurdatapan, Şükran Soner, Teoman Alili, Turgay Olcayto, Ufuk Beytekin, Uğur Yılmaz, Ümit Alan, Vedat Kurşun, Veli Özdemir, Zafer Diper ve Zeynep Oral.

Tutuklu Gazete'de karikatürist Hakan Çelik, Kamil Masaracı, Latif Demirci, Mustafa Bilgin, Nuri Kurtcebe ve Serdar Günbilen'in yapıtları ile cezaevinden Ahmet Bilge ve Cengiz Çelik'in karikatürleri de yer alıyor.

Cezaevinden yazı gönderen gazetecilerin adları ise şöyle:

Ahmet Birsin, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Bayram Namaz, Bedri Adanır, Deniz Yıldırım, Erdal Süsem, Ertuş Bozkurt, Faysal Tunç, Füsun Erdoğan, Hatice Duman, Hikmet Çiçek, Hüseyin Deniz, İsmail Yıldız, Kenan Karavil, Kenan Kırkaya, Mazlum Özdemir, Mehmet Yeşiltepe, Miktat Algül, Mustafa Balbay, Nuri Yeşil, Sedat Şenoğlu, Sinan Aygül, Soner Yalçın, Şükrü Sak, Tuncay Özkan, Turabi Kişin, Turhan Özlü ve Zuhal Tekiner.