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Tutuklu gazetecileri ziyaret eden CHP’li Muharrem Erkek: Basın özgür değilse toplum özgür değildir

14 Mart 2020 08:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün tutuklu gazeteciler Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Silivri Cezaevi'nde görüştü.

Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar gazetecilik yaptıkları için cezaevinde olduklarını biliyor” diyen Erdkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basın yönetenlere değil, yönetilenlere hizmet için vardır. Bunu asla unutmayalım. Basın özgür değilse toplum özgür değildir. Bugün yalnızca mesleklerini icra ettikleri için cezaevinde olan gazeteciler var. Barışlar ve Murat işte onlardan biri. Bugün onlarla dertleştik, konuştuk. Umarım bu haksız tutukluluk bir an önce son bulur. Bugün yaşadığımız asıl sorun maalesef hukuk devletinden uzaklaşmış olmak.

Yargının siyasallaşmaması lazım. Yargı; saygın, güçlü, bağımsız ve tarafsız olmalı. Yargı bir silah olarak kullanılmamalı.”

"Umarım bu haksız tutukluluk bir an önce son bulur”

CHP'li Muharrem Erkek, gazetecileri ziyaret sonrası “Umarım bu haksız tutukluluk bir an önce son bulur” dedi.

 

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