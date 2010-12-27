-TUTUKLU GAZETECİLERE DESTEK AÇIKLAMALARI İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı Oktay Ekşi, İkinci''Ergenekon'' Davası kapsamında tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin, ''Asıl amacımız onların tutukluluk haline isyanımızı dile getirmektir. Çünkü bu tutukluluğun cezaya dönüşmüş olduğunu görüyoruz'' dedi. 23 basın örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu üyeleri, Silivri Cezaevinde İkinci''Ergenekon Davası'' nedeniyle tutuklu bulunan gazetecileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Platformun Dönem Başkanı Ekşi, tutuklu gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Hikmet Çiçek ve Deniz Yıldırım ile ortalama 45'er dakika görüştüklerini söyledi. Türkiye'de ifade özgürlüğü suçundan yargılanan gazetecilere destek vermek için cezaevine geldiklerini ifade eden ekşi, meslektaşlarının uzun süredir Silivri'de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: ''Asıl amacımız onların tutukluluk haline isyanımızı dile getirmektir. Çünkü bu tutukluluğun cezaya dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Hukuk kavramına aşina olan kimselerin dahi vicdanının kaldıramayacağı hukuka aykırılık gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu düşündüğümüz için buraya geldik. Ve onlara desteğimizi ifade etmek istedik. Biz orada onların isyanını dinledik ve kendi isyanımızı da onlarla paylaştık. Medyamız bu durumu kendi içine gömer, kamuoyuna yansıtmazsa biliyoruz ki o çığlıklar dört duvar arasında saklı, üstü örtük kalacaktır o nedenle sizlere de önemli bir görev düştüğünü hatırlatmak isterim.'' Oluşturdukları platformun ifade özgürlüğü bakımından mağdur olan tüm gazetecileri kucaklayacağını söyleyen Ekşi, ''Platform olarak yaptıklarımız, sadece burada tutuklu bulunan dostlarımızı ziyaret etmekten ibaret değildir. İstanbul ve Silivri'de ifade özgürlüğü kapsamındaki davalara temsilci ve gözlemci de gönderiyoruz'' diye konuştu. Ekşi, gelecek hafta Diyarbakır'da ifade özgürlüğü kapsamındaki bir davaya da katılacaklarını belirtti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ekşi, bir gazetecinin, ''Mustafa Balbay, görüşmeniz sırasında size somut olarak bir şey söyledi mi?'' sorusuna, Balbay'ın 'haksız bir muameleyle karşı karşıya kaldığını ve kendi anlayışına göre hukukun kabul etmeyeceği bir sürece maruz bırakıldığını' ifade ettiğini belirtti. Ekşi, Balbay'ın 'bilgisayarında birtakım belgeler bulunmasından dolayı tutuklu bulunduğunu, ancak o bilgisayarda bulunduğu iddia edilen belgelerin yapanı, yazanı, konunun asli faili konumundakilerin ise dışarıda dolaştığını' anlattığını kaydetti. -TGS GENEL BAŞKANI İPEKÇİ- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi de Balbay'la görüşmeleri sırasında Balbay'ın, 'dava sürecinde gazetecilik faaliyetleriyle ilgili kendisine hiçbir şey sorulmadığını, Ergenekon Davasının darbe teşebbüsüyle açılmış bir dava olduğunu, fakat bu konuyla ilgili de hiçbir sorgulamadan geçmediğini söylediğini belirtti. İpekçi, Balbay'ın meslektaşlarından, 'kendisinin gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu bulunduğunu kamuoyuna duyurmalarını' istediğini de ifade etti. Hikmet Çiçek'le de görüştüklerini söyleyen İpekçi, Çiçek'in, 'tutukluluk ve serbest bırakılma kararlarında anlamsız bir karışıklık olduğunu, iddia edilen suçlarla kendisi için çıkan kararlarda karmaşıklık yaşandığını' ifade ettiğini belirtti. İpekçi, Deniz Yıldırım'ın ise 'telefon konuşmalarından dolayı davayla ilişkilendirilerek Ergenekon kapsamına sokulmaya çalışıldığını, fakat aynı suçtan cezaevine girmiş olan Ufuk Akkaya'nın tahliye edildiğini' söylediğini kaydetti. Tuncay Özkan'ın durumunun da aynı olduğunu belirten İpekçi, ''Buradaki 4 gazetecinin durumu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, cezaevlerinde tutuklu bulunan 50 basın emekçisinin durumundan farklı değildir. Hepsinin adına biz bugün buradaydık. Önümüzdeki perşembe günü de Gurbet Çakar'ın Kürtçe yayınladığı kadın dergisi hakkındaki duruşmaya katılacağız'' şeklinde konuştu. -TGF GENEL BAŞKANI SERTEL- Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Atilla Sertel de, Mustafa Balbay'ın tutuklu bulunduğu süre kapsamında ikinci kitabını çıkaracağını söyledi. Sertel, Balbay ile görüşmesinde, 'Cumhuriyet gazetesi saldırısıyla Ergenekon davasının bütünleşmesi sonucu, Cumhuriyet saldırısını gerçekleştiren kişilerle aynı koridorlarda bulunmasını çok garip karşıladığını' söylediğini dile getirdi. Sertel, görüşmede Balbay'ın, ''Bize suç isna edemediler. Suçsuzluğumuzu ispat etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim hiçbir suçumuz yok'' ifadesini kullandığını ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladığını sözlerine ekledi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki görüşmeye gazeteciler Yurdanur Atadan ve Aynur Ganiler de katılırken avukat Turgut Kazan'da hazır bulundu.