Tutuklu gazeteciler için Taksim'de eylem!

İstanbul'da Taksim Tramvay Durağı'nda toplanan gazeteciler eyleme 19.30'da başladı. Çoğunluğunu gazetecilerin oluşturduğu eyleme ilginin büyük olması dikkat çekti.Burada grup adına açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Alper Turgut, ''bu sabah yine yargıya havale edilen siyasi bir operasyonla karşı karşıya kalındığını'' savundu.Hapishanelerde 70'ten fazla tutuklu gazeteci olduğunu ifade eden Turgut, ''Onlara yenilerinin eklenmesini kanıksamamız, normal karşılamamız, muhaliflere ve muhalif basına yönelik bu saldırıyı hukukun bir parçası olarak görmemiz isteniyor. İfade özgürlüğümüzün, gerçeği öğrenme hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalalım, susalım isteniyor. Eğer susmazsak, sıranın bize de geleceğini söylüyorlar'' dedi.''Özgür Gündem, BirGün, Dicle Haber Ajansı, Fırat Haber Ajansı, Etkin Haber Ajansı, Evrensel, Vatan ve AFP'den 30 kadar gazeteci polis sorgusunda. Gazetecilerin hapishanede olması demek, haber alma hakkımızın da hapsedilmiş olması demek. Bu saldırı sadece gazetecilere değil, halkın gerçeği öğrenme hakkına karşı yapılıyor. O yüzden sadece gazeteciler değil, haklarına sahip çıkan herkes bugün bu meydanda. Basın özgür olana, hapishaneler boşalana dek buradayız.''Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi tarafından İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirilen eylemle 38 gazetecinin KCK kapsamında gözaltına alınmaları protesto edildi. Gazetecilerin gerçekleştirdiği eyleme CHP milletvekilleri Musa Çam ve Veli Ağbaba ile BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de destek verdi. Anıt önünde toplanan gazeteciler ellerinde bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan gazetecilerin çalıştıkları Birgün, Azadiya Welat ve Gündem gazetelerini taşırken, gazeteciler "Özgür Basın Susturulamaz-Gözaltı ve Tutuklamalara Son" yazılı pankartın ardında eylemlerini gerçekleştirdi.Burada grup adına açıklamayı okuyan Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Bulut, bu sabaha karşı İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Van ve Diyarbakır'da yapılan polis operasyonlarıyla yaklaşık 40 meslektaşlarının gözaltına alındığını öğrendiklerini ifade ederek, evlere ve işyerlerine yapılan baskınlarla Dicle Haber Ajansı, Fırat Haber Ajansı, Etkin Haber Ajansı, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Özgür Gündem Gazetesi, Özgür Halk ve Demokratik Modernite dergisinde çalışan arkadaşlarının gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldüklerini söyledi.Dünyada, tutuklu gazeteci sayısının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bulut, "Bugün itibariyle iyice açığa çıktı ki AKP iktidarı şu an 70'e yakın olan tutuklu gazeteci sayısını hızla 100'e tamamlamak hatta elinden geldiğince dışarıda gazeteci bırakmamak istiyor" dedi.Mesleklerini ve meslektaşlarını her ne pahasına olursa olsun savunacak olan gazetecilerin, zulme karşı direnişin, karanlığa karşı aydınlığın, biat kültürüne karşı başkaldırının, haksızlıklara karşı haklıların, ezenlere karşı ezilenlerin sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen Bulut şunları kaydetti:"Üzerimizdeki ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel baskılar her geçen gün artarken bizler iktidar ve patronlara rağmen objektiflerimizi gerçeğe doğrultacağız, kalemlerimizle doğruları yazacağız, meslek ilkelerimizden ve insanlık değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.Basın özgürlüğü üzerindeki gözaltı ve tutuklama terörü derhal son bulmalı ve cezaevlerindeki gazeteciler bir an önce özgür bırakılmalıdır.Bu vesileyle bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz ki herkesin ifade hakkı için, haber alma hakkı için, meslektaşlarımızın örgütlenme ve çalışma hakları için, tüm halkın iletişim hakkı için mesleğimizi yapmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.Şimdi iktidar sahiplerinin gözlerine bakarak bir kez daha haykıracağız. Biliyor musunuz? Susmayacağız!"CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise burada yaptığı konuşmada AKP döneminde işçi, memur, köylü, gazeteci gibi toplumun birçok kesiminde tutuklamaların hız kazandığını ifade ederek, "Herkes tutuklama kamplarına gönderiliyor. Susan herkese sırayla sıra gelecek" dedi. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerine "susmamaları, seslerini çıkarmaları" konusunda çağrıda bulunan Çam, Pazartesi günü görülecek olan gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in davasını da izleyeceklerini söyledi.BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de basın emekçilerinin bu tür saldırılarla ilk kez karşı karşıya kalmadıklarını, bugün cezaevinde tutuklu 68 gazetecinin bulunduğunu söyledi. Hükümetin söylemlerinde 90'lı yıllara bir daha dönülmeyeceğini sık sık dile getirdiğini ifade eden Tuncel, ancak bugün de zihniyetin 90'lı yıllardan farklı olmadığını ve o yıllardan farklı düşünenlerin bir bir cezaevlerine konulduğunu söyledi.Başından beri KCK operasyonlarının siyasi olduğunu söylediklerini ifade eden Tuncel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yaptığı açıklamalarla bunu onayladığını ileri sürdü. Tuncel, "Beşir Atalay, operasyonların terörle mücadele kapsamında kendi hükümetleri tarafından yürütüldüğünü itiraf etmiştir" dedi.Yargının bağımsız olmadığını ileri süren Tuncel, "Ttutuklanacakların listesini AKP gönderiyor, yargı da onaylıyor" diye konuştu.Evrim Kepenek (Van - DİHA)Sevinç Tuncelli (İzmir - DİHA)Dilek Demirel (İzmir - DİHA)Kenan Kırkaya (Ankara - DİHA)Fatma Koçak (İstanbul - DİHA Haber Müdürü)Zuhal Tekiner (İstanbul - DİHA İmtiyaz Sahibi)Sadık Topaloğlu (Şanlıurfa - DİHA)Mazlum Özdemir (Diyarbakır - DİHA)Arzu Demir (İstanbul - Etkin Haber Ajansı ETHA)Çağdaş Ulus (Vatan Gazetesi Muhabiri)Zeynep Kuray (BirGün Gazetesi Muhabiri)Ömer Çelik (BirGün Gazetesi Muhabiri)Mustafa Özer (AFP Foto Muhabiri)Nahide Ermiş (Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergisi'nin yayın kurulu üyesi)İsmail Yıldız (İstanbul)Semiha Karakuş (Diyarbakır - DİHA)Çağdaş KaplanZiya Çiçek (Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi)Nuri Fırat (İstanbul)